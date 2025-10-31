A- A+

NORDESTE Sete membros do Comando Vermelho no Ceará são mortos em confronto com a PM Ação, na cidade de Canindé, terminou com apreensão de armas, assim como munições e drogas

Uma ação da Polícia Militar do Ceará resultou na morte de sete suspeitos na madrugada desta sexta-feira (31) na cidade de Canindé, no interior do estado.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública cearense, o grupo estava armado e abriu fogo contra os agentes, além de lançar dois artefatos explosivos.

Após a ação, Cláudio Castro, governador do Rio, estado que promoveu uma ação contra a facção Comando Vermelho nesta semana, e que teve mais de cem mortes, se manifestou nas redes sociais, afirmando que essa é "uma guerra que não tem fronteiras".

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os policiais militares se depararam com o grupo de suspeitos armados, que efetuou disparos em direção dos agentes, que reagiram. Sete suspeitos, ainda não identificados, chegaram a ser socorridos a um hospital, mas morreram na unidade de saúde. Os mortos seriam integrantes do Comando Vermelho, segundo o g1.

A Delegacia de Canindé ficará responsável pela investigação. Na ação, foram apreendidas oito armas — um fuzil, quatro pistolas e três revólveres —, 150 munições e drogas.

Os policiais militares, segundo a pasta da Segurança Pública, "receberam informações de inteligência sobre suspeitos que realizariam ações criminosas na região".

"Parabenizo os policiais do Ceará e o governador Elmano de Freitas (PT) pela coragem e determinação no enfrentamento ao crime organizado", escreveu o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), em sua conta no Instagram. Na publicação, ele destacou ser preciso ainda de "união entre os estados" e mencionou que o Rio tem "agido com a mesma firmeza, colocando o Estado nas ruas, retomando territórios e enfrentando o narcoterrorismo".



O governador do Ceará, por sua vez, parabenizou seus policiais pela ação: "Nenhum policial morto. Nenhum inocente alvejado. A população protegida".





Veja também