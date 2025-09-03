Qua, 03 de Setembro

migração

Sete migrantes foram encontrados mortos em praias no sul da Espanha

Os corpos foram encontrados ao amanhecer

Bandeira da EspanhaBandeira da Espanha - Foto: Pixabay/Reprodução

Os corpos de sete migrantes foram encontrados nesta quarta-feira (3) em duas praias no sul da Espanha após suas embarcações naufragarem, informaram autoridades locais à AFP.

Seis foram encontrados na praia de Los Muertos, no município de Carboneras, enquanto outro apareceu na de Las Salinas, em Cabo de Gata, informou uma fonte próxima à investigação. Os corpos foram encontrados ao amanhecer, mas os naufrágios ocorreram à noite, acrescentou.

As duas praias ficam na província de Almería, na região de Andaluzia.

Não se sabe quantas pessoas viajavam na primeira embarcação, que teve problemas perto da praia de Los Muertos, e da qual foram resgatados 26 migrantes. A polícia não descarta que outros corpos possam aparecer nas próximas horas.

A outra embarcação levava 38 pessoas, entre elas a que morreu.

Segundo a mesma fonte, os migrantes partiram da Argélia.

A Espanha é uma das três principais portas de entrada para a imigração na Europa, junto com Itália e Grécia.

Segundo autoridades, milhares de pessoas perderam a vida nos últimos anos tentando chegar pela rota atlântica desde a África, principalmente através das Ilhas Canárias.

Nos primeiros oito meses do ano, 21.721 pessoas chegaram à Espanha por via marítima, das quais 4.722 chegaram à costa peninsular, ou seja, sem contar os dados dos arquipélagos de Baleares e Canárias, que concentram as chegadas, segundo os números mais recentes do Ministério do Interior.

Desde o início do ano, as chegadas diminuíram nas Canárias em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto aumentaram significativamente em outro arquipélago espanhol, o de Baleares (+78,6%), localizado no Mediterrâneo.

As Canárias continuam, no entanto, concentrando a maioria das chegadas, tendo recebido 12.126 migrantes irregulares por via marítima entre 1º de janeiro e 31 de agosto, segundo o Ministério do Interior.

A rota atlântica para essas ilhas é particularmente perigosa devido às fortes correntes, somadas à precariedade das embarcações nas quais os migrantes costumam viajar.

