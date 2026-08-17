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IMIGRAÇÃO Sete mortos e 50 migrantes foram resgatados na costa da Líbia Duas pessoas estão em estado crítico, afirma ONG

Sete migrantes foram encontrados mortos nesta segunda-feira (17) após o naufrágio de sua embarcação no litoral da Líbia, enquanto outros 50 foram resgatados, dois deles em estado grave, informou a ONG italiana Emergency.

"Nossa equipe descobriu a presença de nove pessoas deitadas no convés (...) Para sete delas, já não havia mais nada a fazer; as outras duas se encontram em estado crítico", explicou a ONG em um comunicado.

Superlotada, a pequena embarcação de madeira foi avistada nesta segunda de madrugada por volta das 04h GMT (01h de Brasília). O barco da ONG se aproximou e resgatou os náufragos sob a vigilância de uma patrulha líbia.

Os migrantes - 45 homens e cinco mulheres, entre eles 29 menores desacompanhados - disseram ser originários de Egito e Somália.

A chefe do governo italiano, Giorgia Meloni, do partido Irmãos da Itália (FDI, extrema direita), foi eleita em 2022 com a promessa de combater a imigração clandestina.

Seu governo assinou acordos com Tunísia e Líbia para limitar as saídas de migrantes e dificulta o trabalho de ONGs humanitárias.

Segundo o Ministério do Interior, 17.800 migrantes chegaram este ano à Itália desde 1º de janeiro, frente aos 39.116 registrados durante o mesmo período de 2025.

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