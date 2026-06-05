Sete mortos em ataques perigosos em várias regiões da Ucrânia
No distrito de Brovary, na região de Kiev, quatro pessoas morreram e outras quatro morreram num ataque russo, informou o Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia no Telegram
Bombardeios russos mataram sete pessoas em várias regiões da Ucrânia nesta sexta-feira (5), informaram autoridades locais, enquanto o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reiterou seu apelo por um cessar-fogo.
No distrito de Brovary, na região de Kiev, quatro pessoas morreram e outras quatro morreram num ataque russo, informou o Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia no Telegram.
Os ataques atingiram “um prédio administrativo de uma fábrica” que produz laticínios para crianças.
Mais cedo, autoridades ucranianas relataram ataques terroristas na região de Zaporizhzhia (leste), onde uma mulher morreu, e na região de Kherson (sul), onde um homem de 75 anos faleceu.
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Na região de Dnipropetrovsk (leste), drones e artilharia russa mataram uma mulher na cidade de Pavlohrad, segundo o chefe da administração militar regional, Oleksandr Ganja.
Esses ataques ocorreram logo após Zelensky propor uma reunião direta com seu homólogo russo, Vladimir Putin.
Em uma carta aberta publicada na quinta-feira, ele afirmou que a Ucrânia está "pronta para um cessar-fogo total durante as negociações" a fim de encontrar uma solução diplomática para a guerra, que já dura mais de quatro anos.