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MUNDO

Sete mortos na Costa do Marfim em confrontos vinculados à propriedade de terras

18 pessoas foram detidas, acusadas de "assassinato, perturbação da ordem pública, posse ilegal de armas de fogo e agressões e ferimentos intencionais"

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Bandeira da Costa do MarfimBandeira da Costa do Marfim - Foto: Freepik

Sete pessoas morreram após confrontos na semana passada no sudeste da Costa do Marfim, que estariam vinculados a uma disputa pela propriedade de terras, anunciou na noite de quarta-feira uma promotora, que abriu uma investigação.

Esse tipo de conflito é frequente no país do oeste da África e, em alguns casos, resulta em confrontos mortais.

"Na terça-feira, 4 de agosto, um conflito entre membros de diferentes comunidades que vivem na localidade de Kossandji (...) gerou confrontos violentos que deixaram sete mortos e vários feridos", afirmou em um comunicado Nafissatou Conta, promotora da República do tribunal de Abobo, um município de Abidjan.

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"Uma pessoa está desaparecida e também foram constatados importantes danos materiais", acrescentou.

Uma investigação foi aberta e 18 pessoas foram detidas, acusadas de "assassinato, perturbação da ordem pública, posse ilegal de armas de fogo e agressões e ferimentos intencionais", explicou a promotora.

A agência oficial de notícias do país, AIP, informou na semana passada que os confrontos em Kossandji foram motivados por um conflito familiar pela propriedade de terras.

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