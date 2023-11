A- A+

Ouricuri Voltando de velório, sete pessoas da mesma família morrem em colisão entre van e caminhão no Sertão Acidente aconteceu por volta das 4h, no km 109 da BR-316, em Ouricuri

Sete pessoas de uma mesma família morreram na madrugada desta sexta-feira (17), em Ouricuri, no Sertão de Pernambuco, após a van em que estavam colidir na traseira de um caminhão que transportava madeira.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 19 pessoas da mesma família ocupavam o veículo. Elas haviam saído de um velório na cidade de Arapiraca, em Alagoas, e seguiam para Araripina, no Sertão do Estado.

Acidente aconteceu nesta madrugada. Foto: Divulgação/PRF

O acidente aconteceu por volta das 4h, no km 109 da BR-316. Sete pessoas morreram no local e, a princípio, outras 10 ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Regional de Ouricuri.

Não há informações sobre o atual estado de saúde dos sobreviventes e nem sobre o que motivou a colisão. O motorista e o passageiro do caminhão não ficaram feridos e se apresentaram no posto da PRF em Ouricuri.



O condutor da van e do caminhão realizaram o teste do bafômetro, e o resultado foi normal. Os dois motoristas foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ouricuri.



Além da PRF, o Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Polícia Militar e o Instituto de Criminalística (IC) estiveram no local. A Polícia Civil vai investigar o caso.

