Sete recém-nascidos morrem após incêndio em maternidade na Índia

A- A+

Ao menos sete bebês recém-nascidos morreram por inalarem fumaça de um incêndio no hospital Newborn Baby Care, em Nova Délhi, Índia. Outros cinco foram resgatados e agora passam por tratamentos médicos.

O fogo começou a consumir o prédio na noite deste sábado, por volta das 23h30, segundo o ministro da Saúde de Dehli, Saurabh Bharadwaj. Imagens nas redes sociais mostram estruturas aparentes e a construção completamente destruída.

Bharadwaj disse ter comparecido ao local do incêndio sozinho, após telefonar e mandar mensagens para o secretário de saúde local, sem retorno.

Ele comunicou, por meio da sua conta no X, a abertura de investigações para identificar os nomes e cargos dos funcionários que teriam agido de forma negligente e agilizar o pagamento de indenizações aos familiares das vítimas.

Autoridades disseram que o resgate demorou para ser realizado, diante do acesso limitado ao prédio, que não tinha saídas de incêndio. Ainda não se sabe se todas as normas de segurança foram cumpridas pelo estabelecimento, nem o motivo pelo incêndio.

O primeiro-ministro Narendra Modi escreveu no X que “a tragédia do incêndio em um hospital em Delhi é comovente”, e que reza para que os feridos se recuperem o mais rapidamente possível. “Meus pensamentos estão com as famílias enlutadas neste momento incrivelmente difícil”, disse a autoridade.

Veja também

diplomacia 'Alguns países usam internet para manter a hegemonia', diz embaixador da China no Brasil