Setembro Amarelo: Centro Universitário oferece atendimento psicológico gratuito para a população
Estácio Recife fornece consultas na clínica escola localizada no bairro do Prado, na Zona Oeste da cidade
No mês em que a campanha Setembro Amarelo traz mais visibilidade para a pauta da saúde mental, o Centro Universitário Estácio Recife oferece atendimentos psicológicos sociais gratuitos, de forma contínua, para a população.
As consultas ocorrem na clínica escola da Estácio Recife, que está localizada no bairro do Prado, na Zona Oeste da capital.
Podem participar pessoas de todas as idades, desde que façam o agendamento antecipado através do formulário.
As sessões são realizadas pelos estudantes de psicologia da instituição, sempre com a supervisão de professores e coordenadores, de segunda a quarta-feira, das 9h às 21h, e às quintas-feiras, das 9h às 12h e das 18h às 21h.
Serviço
Psicologia Aplicada da Estácio Recife
Endereço: Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, nº 1771, Prado
Atendimentos sociais (sem custo)
Agendamento: clique aqui