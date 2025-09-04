Qui, 04 de Setembro

Saúde Mental

Setembro Amarelo: Centro Universitário oferece atendimento psicológico gratuito para a população

Estácio Recife fornece consultas na clínica escola localizada no bairro do Prado, na Zona Oeste da cidade

Clínica escola da Estácio Recife oferece atendimentos psicológicos gratuitos para pessoas de todas as idadesClínica escola da Estácio Recife oferece atendimentos psicológicos gratuitos para pessoas de todas as idades - Foto: Divulgação

No mês em que a campanha Setembro Amarelo traz mais visibilidade para a pauta da saúde mental, o Centro Universitário Estácio Recife oferece atendimentos psicológicos sociais gratuitos, de forma contínua, para a população.

As consultas ocorrem na clínica escola da Estácio Recife, que está localizada no bairro do Prado, na Zona Oeste da capital. 

Podem participar pessoas de todas as idades, desde que façam o agendamento antecipado através do formulário.

As sessões são realizadas pelos estudantes de psicologia da instituição, sempre com a supervisão de professores e coordenadores, de segunda a quarta-feira, das 9h às 21h, e às quintas-feiras, das 9h às 12h e das 18h às 21h.

Serviço
Psicologia Aplicada da Estácio Recife
Endereço: Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, nº 1771, Prado
Atendimentos sociais (sem custo)
Agendamento: clique aqui

