SAÚDE MENTAL Setembro Amarelo: entenda o mês dedicado à prevenção de suicídio Há oito anos a pauta é defendida com mais ênfase no Brasil

Desde 2015, a pauta da prevenção ao suicídio passou a ser defendida com mais ênfase no Brasil. O mês de setembro foi escolhido para ser a época com mais divulgação de ações e cuidados para o bem da saúde mental da população. Por isso, cuidar de si mesmo e das pessoas ao redor sempre foi uma maneira eficiente de evitar desconfortos mentais e amenizar os efeitos de alguns transtornos da mente.

O Setembro Amarelo já existe há 20 anos, oficialmente, após determinação da Organização Mundial de Saúde. A história começou nos Estados Unidos, em 1994, quando o jovem Mike Emme, aos 17 anos, tirou a própria vida. A família e os amigos não percebiam os sinais que o jovem dava sobre a precariedade da saúde mental.

Cor amarela

No enterro de Mike, os amigos montaram cartões e fitas amarelas com a mensagem: “Se precisar, peça ajuda”. Essa atitude se ramificou e se espalhou por todo o País. Emme também tinha um carro que ele mesmo pintou de amarelo.

Onde encontrar ajuda?

Pernambuco

As pessoas que precisam de auxílio psicológico, em Pernambuco, devem procurar ajuda nas Unidades de Saúde da Família (USF) ou nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) espalhados pelo Estado. Em caso de emergência, é preciso entrar em contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), ligando para o 192.

Telefone específico para ajuda

O Centro de Valorização da Vida (CVV) colocou à disposição da sociedade o número 188, que serve para dar apoio emocional às pessoas, prevenindo do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todos que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, email e chat 24 horas, todos os dias.

Acolher é cuidar

Aproveitando a oportunidade do cuidado com a saúde mental, um congresso sobre o tema está sendo organizado pela ONG Ponto e Vírgula, em parceria com o Centro de Valorização da Vida (CVV), o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). O evento acontece nos dias 29 e 30, das 8h às 17h, na área de eventos do Polo Caruaru, no Agreste. O congresso está sendo elaborado e estruturado com base no livro “Continuar é Preciso”.

O intuito do encontro é orientar pessoas e inspirar autoridades a respeito das importantes questões relacionadas à vida, através de palestras, rodas de conversa e grupos de estudos para a submissão de artigos e, assim, discutir sobre temas importantes para a prevenção ao suicídio, posvenção e luto.

Os temas que serão debatidos:

• Desafios e inclusão;

• Juventude e o processo de adoles (ser);

• Saúde mental, gênero e sexualidade;

• A importância da mídia na divulgação de notícias difíceis;

• LGBTQIA+ inclusão cuidados e acolhimento;

• Suicídio e espiritualidade;

• O luto por suicídio e suas especificidades;

• Luto: do processo à elaboração e Inspiração para novos recomeços.

O evento conta com diversos nomes da psicologia, psiquiatria, comunicação e profissionais que estão relacionados à saúde mental, inclusão e cuidados.

As inscrições custam R$ 119,90 (inteira – 2º lote), R$ 69,90 (meia - 2º Lote), e R$ 50 (Social + 1kg alimento 2ºLote). O congresso emitirá certificado de participação de 20 horas. Para se inscrever, clique aqui.

