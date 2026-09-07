Setembro Amarelo: falar é o primeiro passo para enfrentar momentos difíceis, diz psicóloga
Atendimentos psicológicos gratuitos estão disponíveis para o público em todo o estado de Pernambuco
O mês de setembro é conhecido pela campanha do Setembro Amarelo, em prol da conscientização sobre a importância da saúde mental.
A campanha chegou ao Brasil em 2015 e este ano tem como tema “Se precisar, peça ajuda”, que incentiva a busca por aconselhamento profissional para quem está passando por problemas psicológicos.
Além disso, a escuta acolhedora pode ser um primeiro passo importante para que alguém em sofrimento emocional encontre apoio e não enfrente esse momento sozinho.
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Segundo a psicóloga e psicoterapeuta Rosemere Kiss, ter uma rede de apoio, seja de família ou de amigos, é outro fator fundamental para a preservação da vida.
"Muitas famílias não compreendem o momento difícil, a adoecer dor que um parente ou um ente querido passa. E não compreendem que depressão é uma doença e é uma doença séria", iniciou.
A profissional explica os principais sintomas para identificar aqueles que estão sofrendo com o adoecimento psiquíco.
"A primeira forma da gente identificar que uma pessoa não está bem de forma geral é a gente perceber o impacto quando aquela pessoa está sem brilho, está mais quieta, não fala, nem dialoga, acaba se isolando e não participando das coisas", explicou Rosemere.
"Independente de qualquer coisa, é importante perceber de que aquela pessoa querida, que faz parte do ciclo de amizade está vivendo ou está isolada ou desaparecida, é importante que quem a cerca possa procurá-la, ajudá-la e tentar ouvi-la", completou.
Cura pela fala
Já para essas pessoas, tentar falar sobre os seus sentimentos e problemas pode ser o primeiro passo para vislumbrar uma melhora. Isso é o que a psicoterapeuta chama de "cura pela fala".
"A cura pela fala é válida porque quando a gente fala porque só quem sabe de você é você e só quem sabe de mim sou eu. Eu só sei de você se você fala para mim. Se você não fala para mim, eu não vou saber de você. Então, quando a gente fala, a gente cura", falou.
Estar presente e prestar atenção no outro também ajuda a identificar quando alguém está precisando de ajuda.
"Se nós estivermos diante de um quadro de uma pessoa que percebemos que essa pessoa está vivendo um momento difícil, se a gente conseguir ficar ao lado para escutar já é de bom tamanho e orientar para que ela fale, a gente vai dizer que é um ganho gigantesco", afirmou a psicóloga.
Acolhimento
De acordo com Gustavo Arribas, assessor técnico da Gerência de Atenção à Saúde Mental da Secretaria Estadual de Saúde, acolher é uma etapa essencial e reiteira que nenhum tratamento pode ser feito individualmente.
"O meu papel como cidadão ou profissional é acolher essa pessoa. Não é mandar ela fazer, mas acolher. Não é dizer: Vá para tal lugar, mas é ir junto com essa pessoa. Porque só pessoas são capazes de cuidar de pessoas", disse o profissional.
Em Pernambuco, serviços de cuidado para a saúde psicólogica vêm sendo oferecidos tanto de urgência quanto de emergência.
"A gente não só identificou o problema, mas definiu a a prioridade de cuidar daquela pessoa através de recursos humanos, recursos físicos, tecnologias e acesso, como também cuidando da comunidade, levando informação, conhecimento e protocolos técnicos", citou.
Onde buscar ajuda no estado
O acompanhamento profissional pode ser buscado nos serviços públicos de saúde, incluindo os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e clínicas-escola de universidades que oferecem atendimento psicológico.
No Recife, estão disponíveis 18 CAPS na Rede de Atenção Psicossocial do município, além do Centro de Convivência e Serviço em Saúde Mental [veja a lista de locais completa na íntegra no final do texto].
"O CAPS é para atender as situações de urgência, acolher e estabilizar, mas ele não faz psicoterapia. Mas o CAPS pode dar um encaminhamento para o ambulatório de psicologia", lembrou Gustavo Arribas.
A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) reúne diferentes dispositivos assistenciais, organizados em sete componentes, que vão da atenção básica com unidades de saúde, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e Consultórios na Rua até serviços especializados de urgência, hospitalares, de acolhimento e de reabilitação psicossocial.
Quando os usuários da RAPS necessitam de atendimento de emergência, o suporte é garantido pelo Hospital Ulysses Pernambucano.
Em relação ao regime de internamento, Pernambuco dispõe atualmente de leitos de saúde mental distribuídos em hospitais gerais e regionais, assegurando assistência a pessoas em situação de emergência psiquiátrica.
São eles: Hospital Geral de Areias, Hospital João Murilo de Oliveira, Hospital Geral de Jaboatão Prazeres, Hospital Regional Dom Moura, Hospital Regional Ruy de Barros, Hospital Inácio de Sá, Hospital e Maternidade Santa Maria, Hospital Regional Emília Câmara, Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães e Hospital Belarmino Correia.
Outra opção em situações de sofrimento intenso ou necessidade de conversar com alguém imediatamente, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece atendimento gratuito, sigiloso e anônimo 24 horas por dia pelo número 188.
"Nem sempre conseguimos aliviar a dor de quem sofre, mas podemos fazer com que essa pessoa não precise carregá-la sozinha. Quando escutamos com atenção, respeito e sem julgamentos, mostramos que ela é importante. Muitas vezes, é justamente esse acolhimento que faz toda a diferença", afirmou Eliane Soares, voluntária do CVV.
Quem precisar de apoio emocional pode entrar em contato com o CVV pelo telefone 188 ou acessar o site www.cvv.org.br, onde também estão disponíveis atendimento por chat, e-mail e outras informações sobre o trabalho da instituição.
Confira os serviços disponíveis de CAPS no Recife
CAPS Boa Vista
R. General José Semeão, 146 - Boa Vista
Público: Pessoas em sofrimento psíquico e/ou familiar que apresentam transtorno mental grave e persistente. Adulto ambos os sexos
Horário: 8h às 17h (seg a sex)
CAPS Prof. Luiz Cerqueira
R Álvares de Azevedo, 80 - Santo Amaro
Público: Adolescentes e jovens (12 anos completos até 18 incompletos) de ambos os sexos que apresentem sofrimento psíquico e/ou transtorno mental grave e persistente decorrentes ou não do uso de álcool e outras drogas.
Horário: 24h
CAPS Zaldo Rocha
R Castro Alves, 143 - Encruzilhada
Público: Infanto-juvenil (0 até 12 anos incompletos) ambos os sexos, que apresentem sofrimento psíquico e/ou transtorno mental grave e persistente.
Horário: 8h às 17h (seg a sex)
CAPS Estação Vicente Araújo
R. Couto Magalhães, 480 - Rosarinho
Público: Pessoas de ambos os sexos que apresentem problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas.
Horário: 8h às 21hs (seg a sex)
CAPS José Carlos Souto
R Djalma Farias, 135 - Torreão
Público: Pessoas em sofrimento psíquico e/ou familiar que apresentem transtorno mental grave e persistente. Adulto ambos os sexos.
Horário: 24h
CAPS CPTRA
R Castro Alves, 143 - Encruzilhada
Público: Pessoas de ambos os sexos que apresentem problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas.
Horário: 24h
CAPS Espaço Azul
R. Couto Magalhães,480 - Rosarinho
Público: Pessoas em sofrimento psíquico e/ou familiar que apresentem transtorno mental grave e persistente. Adulto ambos os sexos.
Horário: 8h às 21h (seg a sex)
CAPS Esperança
R. Djalma Farias, 135 - Torreão
Público: Pessoas em sofrimento psíquico e/ou familiar que apresentem transtorno mental grave e persistente. Adulto ambos os sexos.
Horário: 8h às 17h (seg a sex)
CAPS Eulâmpio Cordeiro
R. Rondônia, 100 - Cordeiro
Público: Pessoas de ambos os sexos que apresentem problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas.
Horário: 8h às 21h (seg a sex)
CAPS Espaço Vida
Estr. do Forte do Arraial Novo do Bom Jesus, 620 - Cordeiro
Público: Pessoas em sofrimento psíquico e/ou familiar que apresentem transtorno mental grave e persistente. Adulto ambos os sexos.
Horário: 8h às 17h (seg a sex)
CAPS René Ribeiro
R. Jacira, 210 - Afogados
Público: Pessoas de ambos os sexos que apresentem problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas.
Horário: 8h às 21h (seg a sex)
CAPS Galdino Loreto
Rua Frei Atanázio, 364 - Jardim São Paulo
Público: Pessoas em sofrimento psíquico e/ou familiar que apresentem transtorno mental grave e persistente. Adulto ambos os sexos.
Horário: 24h
CAPS CEMPI
Av. São Paulo, 677 - Jardim São Paulo
Público: Infanto-juvenil (0 até 12 anos incompletos) ambos os sexos, que apresentem sofrimento psíquico e/ou transtorno mental grave e persistente.
Horário: 8h às 17h (seg a sex)
CAPS Clea Lacet
R Emílio Torreão, 154 - Afogados
Público: Adolescentes e jovens (12 anos completos até 18 incompletos) de ambos os sexos que apresentem sofrimento psíquico e/ou transtorno mental grave e persistente decorrentes ou não do uso de álcool e outras drogas. Infanto-juvenil ambos os sexos.
Horário: 8h às 17h (seg a sex)
CAPS Prof. José Lucena
R. Santos Cosme e Damião, 186 - Ipsep
Público: Pessoas de ambos os sexos que apresentem problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas.
Horário: 8h às 21h (seg a sex)
CAPSi Marcela Lucena
R. Marquês de Alegrete, 42 - Pina
Público: infanto-juvenil (0 até 12 anos incompletos) de ambos os sexos, que apresentem sofrimento psíquico e /ou transtorno mental grave e persistente e em uso de álcool e outras drogas.
Horário: 7h às 19h (seg a sex)
CAPS David Capistrano
Rua Virgínia Heráclio, s/n - Ipsep
Público: Pessoas em sofrimento psíquico e/ou familiar que apresentem transtorno mental grave e persistente. Adulto ambos os sexos.
Horário: 24h
CAPS Livremente
R. Valdemar Nery Carneiro Monteiro, 531- Setúbal
Público: Pessoas em sofrimento psíquico e/ou familiar que apresentem transtorno mental grave e persistente. Adulto ambos os sexos.
Horário: 24h
Demais serviços
Centro de Convivência Recomeço Fátima Caio
Localização: R. Prof. Josué de Castro, 156 - Caxangá
Espaço oferece oficinas artísticas, culturais e de geração de renda para adultos em sofrimento psíquico ou uso abusivo de substâncias.
Funcionamento: 7h às 19h (seg a sex)
Centro de Convivência Miró da Muribeca
Localização: R. Gomes Pachêco, 352-562 - Espinheiro
Unidade da rede municipal, voltada para a convivência comunitária, autonomia e práticas de arte e cultura para adultos, sem necessidade de internação.
Funcionamento: 7h às 19h (seg a sex)
Serviço Integrado em Saúde Mental (SIM)
Localização: Rua das Ninfas, 112 - Boa Vista
Atendimento ambulatorial gratuito pelo SUS em psiquiatria, psicologia e terapia ocupacional. O acesso é regulado, ou seja, é necessário encaminhamento prévio de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Voltado para adultos em sofrimento psíquico.
Funcionamento: 8h às 17h (seg a sex)