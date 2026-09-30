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Sáude Setembro Amarelo: Folha de Pernambuco promove palestra sobre saúde mental e atividades físicas Exercício físico é tratado como uma poderosa ferramenta de cuidado e prevenção da saúde mental

Encerrando o Setembro Amarelo, campanha de conscientização sobre a saúde mental, a Folha de Pernambuco promoveu nesta quarta-feira (30) a palestra ‘Saúde Mental: benefícios e a importância da prática de exercícios físicos’.

O diálogo foi intermediado pela psicóloga Rosemere Kiss Guba e pela profissional de educação física Mayne Kiss Guba. As convidadas abordaram como o corpo e a mente trabalham juntos, ressaltando que a atividade física é uma ferramenta de cuidado e prevenção. Elas destacaram que outros acompanhamentos também são importantes, quando necessário.

“Que o Setembro Amarelo seja para nós um marco, do nosso ponto de desenvolver as nossas necessidades, compreender que estamos precisando de ajuda, em dado momento, então vamos aproveitar e falar sobre nossas emoções”, iniciou Rosemere Kiss.

Em um cotidiano tão marcado por pessoas que estão vivendo no "automático" e esquecendo do autocuidado, o tempo presente exige cuidados e preza pela construção de uma rotina ativa e saudável.

“É importante que não fique só no mês de setembro, que a gente leve isso para o ano todo, cuidando da saúde física e da saúde mental, porque ambas compartilham o mesmo propósito”, complementou Mayne Kiss.

A psicóloga Rosemere Kiss Guba e a educadora física Mayne Kiss Guba comandaram palestra - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Em 2023, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou diretrizes sobre atividade física e saúde mental baseadas em revisões sistemáticas dos benefícios que vão além da estética. O início pode ser percebido na melhora do sono, na cognição e foco, redução da ansiedade e no controle nos sintomas de ansiedade e depressão.

Ainda segundo a OMS, a recomendação é realizar 150 minutos por semana de atividades aeróbicas moderadas - caminhadas e corridas leves - e de fortalecimento muscular em grandes grupos musculares duas vezes por semana.



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