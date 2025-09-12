A- A+

Saúde Setembro Amarelo: Hospital Ulysses Pernambucano promove programação com ações de saúde mental Unidade localizada no bairro da Tamarineira, na Zona Norte do Recife, fará atividades durante todo o mês

A campanha do Setembro Amarelo, mês da valorização da vida, segue com ações em todo o estado de Pernambuco.

Entre elas, no Hospital Ulysses Pernambucano (HUP), na Zona Norte do Recife, que é uma referência no atendimento de urgência em saúde mental na região.

A unidade realiza atividades com palestras e meditação sonora no dia 17 de setembro (quarta-feira). Outra programação ocorre no dia 29, uma segunda-feira, com palestras sobre saúde mental e planejamento financeiro, em parceria com a equipe da Qualivida, da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

Como novidade, a última quinta-feira de cada mês do HUP será dedicada a uma celebração simbólica em homenagem aos aniversariantes do período, reunindo pacientes e colaboradores em um gesto de reconhecimento e afeto.



Semanalmente, os pacientes participam de atividades terapêuticas como musicoterapia, arteterapia, exercícios físicos e do cultivo de uma horta, práticas que fortalecem a autonomia e a expressão emocional. Já os servidores têm acesso a ações voltadas ao bem-estar, como acupuntura e aromaterapia, oferecidas pela área de Saúde do Trabalhador.



De acordo com Moneska Toscano, diretora-geral do HUP, campanhas como o Setembro Amarelo são fundamentais para os profissionais da unidade, que contam com ações especiais.

“Aproveitando o mês do Setembro Amarelo, continuamos com campanhas e ações de valorização da vida. Durante todo o ano, escolhemos temas específicos a cada mês: em janeiro, tivemos o Janeiro Branco, dedicado aos cuidados com a saúde mental; em maio, abordamos questões relacionadas à saúde do trabalhador. Assim, todo mês realizamos algum tipo de ação ou campanha voltada à atenção dos nossos servidores. Considerando que o serviço de saúde mental, especialmente um serviço de emergência psiquiátrica, demanda maior manejo e atenção aos pacientes, enfatizamos a importância de cuidar de quem cuida. Por isso, proporcionamos atividades de ginástica laboral e ações na área de saúde do trabalhador, incluindo práticas integrativas como aromaterapia, acupuntura, entre outras”, comentou.

Com atendimento de emergência psiquiátrica 24 horas por dia, o HUP integra a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e conta com 115 leitos distribuídos em cinco enfermarias, além de contribuir na formação de novos profissionais da área, com programas de residência em psiquiatria, psicologia e enfermagem.

Com informações da assessoria.

