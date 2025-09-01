Setembro Amarelo: saiba história por trás da escolha da cor para o mês de prevenção contra suicídio
A campanha Yellow Ribbon (Laço Amarelo) começou nos EUA, em 1994, depois da morte do jovem Mike Emme
O mês da conscientização da prevenção contra o suicídio começa hoje, mas você sabe por que setembro foi escolhido e o motivo por trás da cor amarela para simbolizar esse assunto tão importante?
A campanha Yellow Ribbon (Laço Amarelo) começou nos EUA, em 1994, depois que o jovem Mike Emme, 17 anos, tirou a própria vida.
Ele havia restaurado um automóvel Mustang 68, pintando-o de amarelo. Seus pais e amigos não perceberam que o jovem tinha problemas psicológicos e não conseguiram evitar sua morte. O corpo do rapaz foi encontrado dentro do carro.
Em um bilhete deixado pelo jovem, ele afirmava que não queria que ninguém se culpasse pelo que havia acontecido.
Leia também
• Implanon: método contraceptivo deve ser ofertado por planos de saúde a partir desta segunda-feira (1º)
• Mulher injeta aranha esmagada em si mesma para se entorpecer; entenda o caso
• Hidrogel nos glúteos: entenda o procedimento que fez a influenciadora Juju Ferrari ser internada
No dia do velório de Emme, seus pais entregaram cartões decorados com fitas amarelas — mesma cor do Mustang restaurado — dentro de uma cesta com a seguinte mensagem: "Se você precisar, peça ajuda".
A iniciativa deu origem ao movimento importante de prevenção ao suicídio, chamado de Yellow Ribbon (fita amarela), pois os cartões chegaram às mãos de pessoas que precisavam de ajuda.
Em 2003, a Organização Mundial da Saúde (OMS) instituiu o dia 10 de setembro para ser o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. E o amarelo do Mustang de Mike foi a cor escolhida para representar essa campanha, simbolizada pelo laço amarelo.
O setembro amarelo chegou ao Brasil em 2015 por iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). Em colaboração com o Conselho Federal de Medicina (CFM) e o Centro de Valorização da Vida (CVV).
O destino exato do Mustang amarelo original de Mike Emme não é conhecido, mas o automóvel continuou a ser um símbolo importante para a família e para o movimento de prevenção ao suicídio.
Dados sobre suicídio
No ano passado, a OMS revelou que o suicídio de adolescentes entre 15 e 29 anos é a quarta principal causa de morte, abaixo apenas de lesões no trânsito, tuberculose e violências interpessoais.
No Brasil, o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde revela que o suicídio chega a ser a terceira causa de óbito entre 15 e 19 anos. E uma das preocupações é que os registros estão em alta no país.
Um estudo do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde da Fiocruz Bahia (Cidacs) mostrou que a taxa de suicídios entre 10 e 24 anos cresceu 6,14% a cada ano entre 2011 e 2022, acima da média de 3,7% da população geral. Um levantamento separado do Ministério da Saúde apontou que, apenas entre 2016 e 2021, o indicador saltou 49,3% entre aqueles de 15 a 19 anos.