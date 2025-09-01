A- A+

Saúde Setembro Amarelo: saiba história por trás da escolha da cor para o mês de prevenção contra suicídio A campanha Yellow Ribbon (Laço Amarelo) começou nos EUA, em 1994, depois da morte do jovem Mike Emme

O mês da conscientização da prevenção contra o suicídio começa hoje, mas você sabe por que setembro foi escolhido e o motivo por trás da cor amarela para simbolizar esse assunto tão importante?

A campanha Yellow Ribbon (Laço Amarelo) começou nos EUA, em 1994, depois que o jovem Mike Emme, 17 anos, tirou a própria vida.

Ele havia restaurado um automóvel Mustang 68, pintando-o de amarelo. Seus pais e amigos não perceberam que o jovem tinha problemas psicológicos e não conseguiram evitar sua morte. O corpo do rapaz foi encontrado dentro do carro.

Em um bilhete deixado pelo jovem, ele afirmava que não queria que ninguém se culpasse pelo que havia acontecido.

No dia do velório de Emme, seus pais entregaram cartões decorados com fitas amarelas — mesma cor do Mustang restaurado — dentro de uma cesta com a seguinte mensagem: "Se você precisar, peça ajuda".

A iniciativa deu origem ao movimento importante de prevenção ao suicídio, chamado de Yellow Ribbon (fita amarela), pois os cartões chegaram às mãos de pessoas que precisavam de ajuda.

Em 2003, a Organização Mundial da Saúde (OMS) instituiu o dia 10 de setembro para ser o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. E o amarelo do Mustang de Mike foi a cor escolhida para representar essa campanha, simbolizada pelo laço amarelo.

O setembro amarelo chegou ao Brasil em 2015 por iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). Em colaboração com o Conselho Federal de Medicina (CFM) e o Centro de Valorização da Vida (CVV).

O destino exato do Mustang amarelo original de Mike Emme não é conhecido, mas o automóvel continuou a ser um símbolo importante para a família e para o movimento de prevenção ao suicídio.

Dados sobre suicídio

No ano passado, a OMS revelou que o suicídio de adolescentes entre 15 e 29 anos é a quarta principal causa de morte, abaixo apenas de lesões no trânsito, tuberculose e violências interpessoais.

No Brasil, o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde revela que o suicídio chega a ser a terceira causa de óbito entre 15 e 19 anos. E uma das preocupações é que os registros estão em alta no país.

Um estudo do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde da Fiocruz Bahia (Cidacs) mostrou que a taxa de suicídios entre 10 e 24 anos cresceu 6,14% a cada ano entre 2011 e 2022, acima da média de 3,7% da população geral. Um levantamento separado do Ministério da Saúde apontou que, apenas entre 2016 e 2021, o indicador saltou 49,3% entre aqueles de 15 a 19 anos.

