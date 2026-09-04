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BRASIL Setembro amarelo, verde, vermelho, dourado, roxo e azul: o que significam as 6 campanhas O mês de setembro começou e com ele as campanhas de conscientização em saúde e inclusão social

O mês de setembro começou e com ele as campanhas de conscientização em saúde e inclusão social. Ele é conhecido por popularmente como um mês multicolorido por reunir diferentes cores e causas.

Setembro amarelo

Uma das mais difundidas, por exemplo, é o setembro amarelo, conhecido como a cor de conscientização da prevenção contra o suicídio. A campanha Yellow Ribbon (Laço Amarelo) começou nos EUA, em 1994, depois que o jovem Mike Emme, 17 anos, tirou a própria vida. Ele havia restaurado um automóvel Mustang 68, pintando-o de amarelo. Seus pais e amigos não perceberam que o jovem tinha problemas psicológicos e não conseguiram evitar sua morte. O corpo do rapaz foi encontrado dentro do carro.

Em 2003, a Organização Mundial da Saúde (OMS) instituiu o dia 10 de setembro para ser o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. E o amarelo do Mustang de Mike foi a cor escolhida para representar essa campanha, simbolizada pelo laço amarelo.

O setembro amarelo chegou ao Brasil em 2015 por iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). Em colaboração com o Conselho Federal de Medicina (CFM) e o Centro de Valorização da Vida (CVV).

Setembro verde

Dentro do mês, também há o setembro verde, cor referente ao incentivo à doação de órgãos e tecidos, além da conscientização sobre a prevenção do câncer de intestino e inclusão da pessoa com deficiência.

No Brasil, a retirada de órgãos após o falecimento depende exclusivamente da autorização dos familiares (até o segundo grau), independentemente de a pessoa ter deixado essa vontade formalizada em algum documento, por exemplo. Por isso, é fundamental falar abertamente sobre o assunto com a família. O diálogo aumenta a chance de que o desejo do doador seja atendido.

Embora o Brasil tenha batido o recorde de transplantes de órgãos e tecidos em 2025, cerca de 45% das famílias não autorizam a doação, um entrave para reduzir as longas filas. O Dia Nacional da Doação de Órgãos, é comemorado em 27 de setembro.





No mesmo dia é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Câncer de Intestino. Essa data foi instituída oficialmente no Brasil para reforçar a importância do diagnóstico precoce e da prevenção da doença. Liderada por entidades como a Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP), a campanha reforça que este é um dos tipos de tumor com maior potencial de prevenção, desde que seja descoberto a tempo.

O setembro Verde ainda tem como grande referência também o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro. O objetivo é combater o preconceito, o capacitismo e derrubar barreiras de acessibilidade.

Setembro vermelho

O setembro Vermelho é o momento de conscientização e prevenção contra as doenças cardiovasculares — a principal causa de morte no mundo e no Brasil. No dia 29 de setembro é comemorado o Dia Mundial do Coração e a campanha tem como objetivo alertar sobre problemas como infarto, AVC (Acidente Vascular Cerebral) e insuficiência cardíaca, além de incentivar a exames periódicos e check-ups cardiológicos.

Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares são o tabagismo, o colesterol em excesso, pois podem se acumular e levar à formação de placas de gordura, hipertensão, obesidade, estresse, depressão e diabetes. Os diabéticos têm duas a quatro vezes mais chances de sofrer um infarto.

As doenças cardiovasculares se desenvolvem ao longo do tempo e por isso não apresentam sintomas logo no início. Porém, sinais como dor ou desconforto no centro do peito, nos braços, ombro esquerdo, cotovelos, mandíbula ou costas, podem ser um indício de ataque cardíaco. Além disso, a pessoa pode ter dificuldade em respirar ou falta de ar; sensação de enjoo ou vômito; sensação de desmaio ou tontura; suor frio; e palidez. Mulheres são mais propensas a apresentar falta de ar, náuseas, vômitos e dores nas costas ou mandíbula.

Setembro dourado

O mês também é dedicado à conscientização e ao combate ao câncer infantojuvenil, com foco principal na importância do diagnóstico precoce. O objetivo da campanha é alertar pais, responsáveis, professores e profissionais de saúde sobre os sinais e sintomas do câncer em crianças e adolescentes.

O câncer é a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes no Brasil. No entanto, quando descoberto no início, as chances de cura podem chegar a até 80%

Os sintomas iniciais podem se parecer com os de doenças comuns da infância, como por exemplo, uma palidez inexplicada, caroços ou inchaços no pescoço, dores nos ossos ou nas juntas e febre prolongada sem causa aparente.

Setembro roxo

Setembro também tem a cor roxa para celebrar a conscientização sobre a Fibrose Cística e Doença de Alzheimer.

A fibrose cística é uma doença genética, rara e crônica que afeta principalmente os pulmões, o pâncreas e o sistema digestivo. Ocorre a partir de uma falha da proteína CFTR, podendo fazer com que o organismo produza muco até 60 vezes mais espesso do que o normal. Com isso, há o acúmulo de germes e bactérias, causando infecções, inflamações e outros problemas nas vias respiratórias.

Não tem cura, mas o diagnóstico precoce e o tratamento adequado melhoram a qualidade de vida do paciente.

A cor também celebra a campanha de conscientização sobre a doença de Alzheimer, condição que afeta mais de 2 milhões de brasileiros, de acordo com dados do Relatório Nacional sobre a Demência no Brasil de 2023.

A campanha tem como objetivo explicar os sinais precoces e sintomas da doença, bem como combater o estigma e o preconceito que afetam os pacientes e suas famílias.

Oferecer orientações e visibilidade às necessidades de quem cuida diariamente de pessoas com demência e incentivar diagnóstico precoce também são motes da campanha.

Setembro azul

Por último, setembro também conscientiza a visibilidade e luta pelos direitos da comunidade surda no Brasil. A cor é em referência ao período da Segunda Guerra Mundial, quando o regime nazista usava faixas azuis para identificar pessoas com deficiência, incluindo surdos. A comunidade ressignificou esse símbolo como sinal de orgulho e resistência.

Há três datas importantes para a comunidade durante o mês, são elas:

3 de setembro: Dia Internacional da Língua de Sinais (criado pela ONU).

26 de setembro: Dia Nacional do Surdo, em homenagem à fundação da primeira escola de surdos do país em 1857, no Rio de Janeiro (o atual Instituto Nacional de Educação de Surdos).

30 de setembro: Dia Internacional do Surdo

Entre os objetivos da campanha, estão: combater o capacitismo e as barreiras de comunicação na sociedade e promover a inclusão educacional, social e o acesso a políticas públicas.

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