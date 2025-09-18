Qui, 18 de Setembro

Solidariedade

Setembro Verde: Central de Transplantes de Pernambuco promove em alusão à doação de órgãos e tecidos

A ação será realizada na Avenida Beira Rio, no bairro da Madalena, e busca sensibilizar a população para a campanha Setembro Verde, que conscientiza sobre a importância do gesto solidário de doar órgãos e tecidos

A ação será realizada na Avenida Beira Rio, no bairro da Madalena, na Zona Norte do Recife.A ação será realizada na Avenida Beira Rio, no bairro da Madalena, na Zona Norte do Recife. - Foto: Google Street View/Reprodução

A Central de Transplantes de Pernambuco promove, neste domingo (21), uma caminhada em alusão ao Setembro Verde, campanha nacional de conscientização sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. A ação será realizada na Avenida Beira Rio, no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife.

A concentração terá início às 7h, ao lado da Academia da Cidade, e a largada está prevista para acontecer às 7h30. O percurso da caminhada será de 3 quilômetros, até o Parque das Graças.

O evento busca sensibilizar a população para a campanha Setembro Verde, que conscientiza sobre a importância do gesto solidário de doar órgãos e tecidos, atitude capaz de salvar vidas e transformar a dor da perda em esperança de vida para outras pessoas.

“Cada doador é capaz de beneficiar diversos pacientes que aguardam na fila por um transplante, e devolvendo qualidade de vida a quem enfrenta doenças graves”, destaca o coordenador da Central de Transplantes de Pernambuco, André Bezerra.

O coordenador ainda reforça que, além da opção de ser doador em vida, no caso de doação de medula óssea, é fundamental que cada pessoa manifeste à família o desejo de ser doador após a morte.

“Essa conversa é essencial, já que a autorização dos familiares é decisiva para que o ato se concretize”, disse.

Setembro Verde
De acordo com a Central de Transplantes de Pernambuco, em 2025 já foram realizados 651 transplantes em Pernambuco. Entre os procedimentos, destaque para córnea (314), rim (159) e medula óssea (115).

Atualmente, a fila de espera por um órgão é de 3.752 pacientes no estado, entre os órgãos com maiores demandas estão: rim (2.022) e córnea (1.536).

Com informações da assessoria. 

