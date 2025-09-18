A- A+

Solidariedade Setembro Verde: Central de Transplantes de Pernambuco promove em alusão à doação de órgãos e tecidos A ação será realizada na Avenida Beira Rio, no bairro da Madalena, e busca sensibilizar a população para a campanha Setembro Verde, que conscientiza sobre a importância do gesto solidário de doar órgãos e tecidos

A Central de Transplantes de Pernambuco promove, neste domingo (21), uma caminhada em alusão ao Setembro Verde, campanha nacional de conscientização sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. A ação será realizada na Avenida Beira Rio, no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife.



A concentração terá início às 7h, ao lado da Academia da Cidade, e a largada está prevista para acontecer às 7h30. O percurso da caminhada será de 3 quilômetros, até o Parque das Graças.

O evento busca sensibilizar a população para a campanha Setembro Verde, que conscientiza sobre a importância do gesto solidário de doar órgãos e tecidos, atitude capaz de salvar vidas e transformar a dor da perda em esperança de vida para outras pessoas.

“Cada doador é capaz de beneficiar diversos pacientes que aguardam na fila por um transplante, e devolvendo qualidade de vida a quem enfrenta doenças graves”, destaca o coordenador da Central de Transplantes de Pernambuco, André Bezerra.

O coordenador ainda reforça que, além da opção de ser doador em vida, no caso de doação de medula óssea, é fundamental que cada pessoa manifeste à família o desejo de ser doador após a morte.

“Essa conversa é essencial, já que a autorização dos familiares é decisiva para que o ato se concretize”, disse.

Setembro Verde

De acordo com a Central de Transplantes de Pernambuco, em 2025 já foram realizados 651 transplantes em Pernambuco. Entre os procedimentos, destaque para córnea (314), rim (159) e medula óssea (115).



Atualmente, a fila de espera por um órgão é de 3.752 pacientes no estado, entre os órgãos com maiores demandas estão: rim (2.022) e córnea (1.536).

Com informações da assessoria.

