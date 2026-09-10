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SAÚDE Setembro Verde: especialista alerta ações além do acesso para inclusão de pessoas com deficiência Comportamentos cotidianos também podem revelar uma falta de compreensão sobre a inclusão

O Setembro Verde, mês dedicado à luta da pessoa com deficiência (PCD), traz consigo o alerta para a necessidade de uma inclusão real, que não se limita apenas a ocupar espaços. Para a psicopedagoga e analista de comportamento da Clínica Nuno Desenvolvimento, Cinthia Cardoso, a inclusão precisa ser compreendida para além da acessibilidade física.

“Não basta permitir que a pessoa com deficiência esteja em determinado espaço. É preciso garantir que ela possa participar, se comunicar, fazer escolhas e exercer sua autonomia. Muitas vezes, as maiores barreiras estão na forma como a sociedade se organiza e se relaciona com essas pessoas”, explicou.

Uma pessoa com deficiência pode frequentar uma escola, se inserir em uma vaga de trabalho, utilizar um serviço de saúde ou participar de atividades de lazer e, ainda assim, encontrar barreiras que dificultam sua autonomia e participação na sociedade.

Barreiras de comunicação, atitudes preconceituosas e a falta de adaptações, no entanto, também podem impedir que a pessoa exerça sua autonomia e participe efetivamente dos ambientes dos quais faz parte.

Inclusão por meio de atitudes

Segundo a especialista, comportamentos cotidianos também podem revelar uma falta de compreensão sobre a inclusão. Falar pela pessoa, tomar decisões por ela, presumir que ela não é capaz de realizar determinada atividade ou não oferecer recursos adequados de comunicação são alguns exemplos disso.

Em contextos como esse, a construção de uma independência se torna muito mais difícil, mesmo quando não existe uma intenção explícita de excluir. Sendo assim, o combate ao capacitismo também passa pela mudança de atitudes.

“A inclusão acontece quando a pessoa é reconhecida como alguém que tem desejos, escolhas, capacidades e direito de participar. Isso exige que famílias, escolas, empresas e a sociedade estejam dispostas a rever comportamentos e criar condições para que essa participação aconteça de verdade”, afirmou a especialista.

“É importante ter um mês para dar visibilidade à causa, mas a inclusão não pode ficar restrita a setembro. Ela precisa estar presente nas decisões e nas relações do dia a dia, durante todo o ano”, completou.

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