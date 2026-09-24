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Saúde Setembro Verde: Imip promove ação de conscientização de doação de órgãos e tecidos Ato ofereceu aferição arterial e de glicose para o público e abordou a importância da doação que pode salvar até oito vidas

Uma nova vida. Esse é o tamanho do significado que a doação de órgãos pode ter para quem precisa. Em meio à campanha do Setembro Verde, que faz alusão ao incentivo da doação de órgãos, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) promoveu uma ação de conscientização sobre o assunto na manhã desta quinta-feira (24).



A iniciativa ocorreu na Praça da Santa, que fica dentro do complexo hospitalar no bairro dos Coelhos, na área central do Recife, e ofereceu a aferição arterial e de glicose para o público.

"É essencial para que a gente possa salvar outras vidas, para que a gente possa trazer esperança para pessoas que estão numa lista de espera, dependendo de um órgão para ter uma melhor condição de vida", afirmou Ana Karla Farias, coordenadora de enfermagem do setor de transplantes do Imip. Uma única pessoa pode salvar até oito por meio da doação.

Ana Karla Farias, coordenadora de enfermagem do setor de transplantes do Imip, foi uma das organizadoras da atividade. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Quem conhece a importância do ato é o casal Maria Luzia Moura e Renato Barboza, que são naturais de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco, e participaram da atividade no Imip. Renato, que é aposentado, recebeu um transplante de rim há 7 anos.



"Coisa linda ter participado do momento porque muita gente não tem conhecimento. Queria que todo mundo doasse órgãos porque é uma intenção para ajudar muita gente que precisa. Tem gente que tem que vir para doar órgãos para salvar vidas", disse a dona de casa.

Maria Luzia Moura entende a importância da doação de órgãos após o marido realizar um transplante de rim há 7 anos. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Já Mônica Alves também é transplantada, mas está precisando de um novo rim após ter sofrido dois infartos.

Atualmente, ela aguarda na fila para um segundo transplante e pede que as pessoas se sensibilizem e passem a ser doadoras de órgãos.

Mônica Alves passou por um transplante de rim e está na fila para receber o órgão novamente após dois infartos. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

"Eu faço hemodiálise e já recebi um órgão. Agora estou aqui na fila de novo para receber um novo transplante. Tem tanta gente esperando, um doador ajuda muita gente e faz outras famílias felizes porque tem tanta gente que está aí na fila esperando essa felicidade", exclamou Mônica.

Imip promoveu uma ação sobre a importância da conscientização da doação de órgãos na manhã desta quinta-feira (25). | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Imip promoveu uma ação sobre a importância da conscientização da doação de órgãos na manhã desta quinta-feira (25). | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Imip promoveu uma ação sobre a importância da conscientização da doação de órgãos na manhã desta quinta-feira (25) com serviços para o público. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Imip promoveu uma ação sobre a importância da conscientização da doação de órgãos na manhã desta quinta-feira (25) com aferição de glicose para o público. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Imip promoveu uma ação sobre a importância da conscientização da doação de órgãos na manhã desta quinta-feira (25) com serviços para o público. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Imip promoveu uma ação sobre a importância da conscientização da doação de órgãos na manhã desta quinta-feira (25) com aferição da pressão arterial para o público. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Desejo

Aqueles que pretendem se tornar doador de órgãos devem expressar a vontade em vida, como explicou a coordenadora de enfermagem do setor de transplantes do Imip.

"É importante a gente reforçar nesse Setembro Verde: conversar com a sua família e deixar claro que você deseja ser um doador de órgãos", falou Ana Karla Farias.



Segundo a gestora, nenhum documento assinado é capaz de autorizar a doação de órgãos no país. Por essa razão, a conscientização sobre o assunto deve ser expressada em vida para os familiares.



"No Brasil, não existe um documento ou alguma procuração que você faça que autorize a doação de órgãos. Quem define, depois da morte, se você vai ser um doador, é a sua família. Por isso que é tão importante que a sua família conheça o seu desejo de ser um doador de órgãos e a gente deixe explícito o desejo de ser um doador de órgãos e poder dar esperança para outras pessoas".



O desejo é compartilhado pelo auxiliar de aeroporto Victor Guilherme, que participou do evento e contou com jogos interativos para trazer mais informações sobre o ato.

Victor Guilherme, auxiliar de aeroporto, acompanhou a avó em uma consulta médica e participou do momento no Imip nesta quinta-feira (24). | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

"Eu participei de um joguinho e também aprendi mais, recebi informações sobre como é ser um doador e como eu posso dizer o 'sim' para ajudar minha família a saber que eu sou doador. Então é uma manhã de brincadeiras e de conversas, aferi minha pressão e tive alguns conselhos de saúde. Então é muito importante você ser doador de órgãos também. Com orgulho eu sou doador", contou Victor.

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