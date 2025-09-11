A- A+

Saúde Setembro Verde: Imip promove ação de conscientização sobre doação de órgãos no Bairro do Recife Iniciativa ocorre neste domingo (14), das 9h às 17h, na Avenida Rio Branco, área central da cidade

A Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, área central da cidade, recebe uma iniciativa para falar sobre a campanha do Setembro Verde, sobre a importância da doação de órgãos, neste domingo (14), das 9h às 17h.



Promovida pelo Imip, a ação “Doe vida. Espalhe Esperança” será realizada com o objetivo de mobilizar a sociedade sobre o tema, que pode salvar muitas vidas.

Um dos destaques da iniciativa será a instalação de uma "Árvore da Vida", uma experiência imersiva e emocional que convida os visitantes a refletirem sobre o impacto da doação de órgãos.

O público ainda poderá participar de jogos interativos e lúdicos, voltados para todas as idades, além de contar com os serviços de aferição de pressão arterial e testes de glicose para promover o cuidado com a saúde.

Através da campanha, o Imip busca reforçar a importância de cada pessoa informar aos familiares sobre o desejo e a decisão de ser um doador.



Somente em 2025, o complexo hospitalar já realizou quase 300 procedimentos, envolvendo transplante renal adulto e pediátrico, hepático, cardíaco, de córneas e de medula óssea.

Ação de conscientização sobre doação de órgãos no Bairro do Recife

Data: 14 de setembro de 2025 (domingo)

Horário: 9h às 17h

Local: Avenida Rio Branco (Recife Antigo)



