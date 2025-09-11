Qui, 11 de Setembro

Saúde

Setembro Verde: Imip promove ação de conscientização sobre doação de órgãos no Bairro do Recife

Iniciativa ocorre neste domingo (14), das 9h às 17h, na Avenida Rio Branco, área central da cidade

Equipes do Coren-PE estiveram no local nessa quarta-feira (30) Equipes do Coren-PE estiveram no local nessa quarta-feira (30)  - Foto: Coren-PE/Divulgação

A Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, área central da cidade, recebe uma iniciativa para falar sobre a campanha do Setembro Verde, sobre a importância da doação de órgãos, neste domingo (14), das 9h às 17h.

Promovida pelo Imip, a ação “Doe vida. Espalhe Esperança” será realizada com o objetivo de mobilizar a sociedade sobre o tema, que pode salvar muitas vidas.

Um dos destaques da iniciativa será a instalação de uma "Árvore da Vida", uma experiência imersiva e emocional que convida os visitantes a refletirem sobre o impacto da doação de órgãos. 

O público ainda poderá participar de jogos interativos e lúdicos, voltados para todas as idades, além de contar com os serviços de aferição de pressão arterial e testes de glicose para promover o cuidado com a saúde.

Através da campanha, o Imip busca reforçar a importância de cada pessoa informar aos familiares sobre o desejo e a decisão de ser um doador.

Somente em 2025, o complexo hospitalar já realizou quase 300 procedimentos, envolvendo transplante renal adulto e pediátrico, hepático, cardíaco, de córneas e de medula óssea. 

Serviço
Ação de conscientização sobre doação de órgãos no Bairro do Recife
Data: 14 de setembro de 2025 (domingo)
Horário: 9h às 17h
Local: Avenida Rio Branco (Recife Antigo)

Com informações da assessoria.
 

