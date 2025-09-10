A- A+

Inclusão Setembro Verde: TI Tancredo Neves recebe ação de conscientização no transporte coletivo Evento "Gentileza nunca é demais" ocorre nesta quinta-feira (11) para incentivar a inclusão de pessoas com deficiência nos transportes públicos

Ao longo da campanha Setembro Verde, mês da luta pela inclusão da pessoa com deficiência, diversas programações vêm sendo realizadas em prol da conscientização sobre os direitos desse público em diversas áreas como educação, trabalho e acesso a espaços públicos.

Entre elas, o Governo de Pernambuco, por meio do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), realiza a ação “Gentileza nunca é demais” nesta quinta-feira (11), a partir das 6h30, no Terminal Integrado Tancredo Neves, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

O momento busca abordar os desafios vividos pelas pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR), além de incentivar a acessibilidade dos locais e a empatia por parte dos demais usuários.

Entre as atitudes previstas para a iniciativa, estão panfletagem direcionada aos passageiros, motoristas e funcionários do TI, orientações sobre a manutenção de uma convivência respeitosa

Também serão abordados temas como os perigos de acessar o terminal pelo portão exclusivo para ônibus e a utilização apenas da entrada de passageiros nos terminais integrados, o que é indispensável para a segurança; preservação do patrimônio público; respeitar as filas e esperar sua vez para entrar no transporte; ser educado e respeitoso com o motorista; não jogar lixo no chão; não ouvir música alta; evitar ocupar espaço extra com bolsas, mochilas ou pertences pessoais, entre outros.

SERVIÇO

Setembro Verde: Ação “Gentileza nunca é demais”

Local: Terminal Integrado Tancredo Neves, localizado na Av. Sul Gov. Cid Sampaio, 321 - Imbiribeira

Data: 11/09/2025

Horário: A partir das 6h30

Veja também