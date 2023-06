Setor de queimados do HR registra 33 casos e 17 internações; maioria dos pacientes são adultos

A- A+

Trinta e três pessoas deram entrada no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, com queimaduras relacionadas às festividades do São João.



O balanço, divulgado pela unidade de saúde na manhã desta segunda-feira (26), informa que o período com maior número de admissões no setor foi entre 23 e 25 de junho, quando 25 pacientes deram entrada no local.



Das 33 pessoas com queimaduras, 21 são adultos. Do total de casos, pouco mais de 50% (17) precisaram de internação. Não houve óbito ligado às festividades deste mês.



Confira datas e número de internações no HR no período de 12 a 25 de junho:

- 12 e 13 junho - 8 casos de queimaduras, em três deles houve internação;

- 23, 24 e 25 de junho - 25 pacientes deram entrada e 14 precisaram ser internados.

Em comparação ao ano anterior, o HR informou que o número de feridos se manteve estável. Em 2022, foram registradas 29 casos e 14 internações, apenas no São João.



Quando considerado todo o período, com as três festas juninas (Santo Antônio, São João e São Pedro), deram entrada no HR, em 2022, 42 pessoas com queimaduras. Destas, 18 precisaram ser internadas.

Para o chefe do Centro de Tratamento de Queimados do HR, Marcos Barretto, o número de casos registrados até o momento não é alarmante, mas poderia ser menor.



“Isso é prova de que os alertas dados com a ajuda da imprensa surtiram algum efeito. Porém, grande parte desses casos poderia ser evitado, e os pacientes não estariam aqui ocupando leitos com causas que são evitáveis", afirmou.



"Temos três causas principais: as escaldaduras, que são as queimaduras por líquidos quentes, enquanto as pessoas estão cozinhando; os fogos de artifício; e as queimaduras na fogueira, principalmente quando vão acendê-la”, detalhou o médico cirurgião.



De acordo com Marcos Barretto, os pacientes que precisaram de internamento e os que já receberam alta vão continuar recebendo tratamento ambulatorial na unidade de saúde.



Sobre o CTQ

O Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital da Restauração é referência no atendimento e tratamento de queimaduras, com demanda espontânea.



Segundo o RH, o espaço acolhe, diariamente, entre 8 e 10 pacientes, de várias causas, e conta com 40 leitos divididos em três enfermarias (pediátrica, feminina e masculina).



As equipes multiprofissionais são compostas por enfermeiras (os), técnicas (os) de enfermagem, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, nutricionistas e médicas (os) de especialidades como clínica geral, cirurgia geral, cirurgia plástica e pediatria.



Em alguns casos, a depender da extensão das lesões, outros especialistas assistem o paciente, como ortopedistas e vasculares.

