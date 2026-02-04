Setores tradicionais se recuperam em Wall Street diante do baixo interesse nas ações tecnológicas

A- A+

A Bolsa de Valores de Nova York fechou com resultados mistos nesta quarta-feira (4), em um pregão marcado pela forte onda de vendas das ações de grandes empresas tecnológicas.

Nesse sentido, o índice tecnológico Nasdaq recuou 1,51% e o ampliado S&P 500 caiu 0,51%. O Dow Jones Industrial, por outro lado, avançou 0,53%.

"Um fato de destaque" da jornada "é a debilidade do setor tecnológico", disse à AFP Angelo Kourkafas, da Edward Jones.

Um dos fatores que desencadearam essa queda foi a recepção morna dos resultados da Advanced Micro Devices (AMD), fabricante de chips de inteligência artificial (IA), cujos lucros do último trimestre de 2025, que chegaram ao triplo dos registrados no mesmo período de 2024, superaram as previsões do mercado.

Mas o preço de suas ações despencou 17,31%.

"Os resultados no setor tecnológico continuam sendo muito bons e sólidos, mas são as expectativas as causadoras de certa decepção, especialmente quando o sentimento em torno do setor é negativo", assinalou Kourkafas.

