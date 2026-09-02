Homem suspeito de integrar facção criminosa é assassinado a tiros na frente da companheira
Companheira que presenciou o crime relatou que o homem tinha vínculo com uma facção criminosa e guardava um fuzil calibre .556
Um homem de 23 anos foi assassinado a tiros em via pública no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na noite dessa terça-feira (1º). O crime aconteceu na Rua Setúbal e foi presenciado pela companheira da vítima.
O casal havia saído de um prédio da localidade e seguia em direção a um veículo que estava estacionado na rua quando três suspeitos saíram de outro carro e atiraram contra o homem, que morreu no local.
Aos agentes do 19º BPM da Polícia Militar de Pernambuco, a companheira que presenciou o crime relatou que o homem tinha vínculo com uma facção criminosa, guardava um fuzil calibre .556 e indicou onde a arma estava.
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O objeto foi localizado e apreendido pela corporação, que encaminhou o fuzil e a mulher à delegacia para prestar esclarecimentos.
A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) investiga o caso por meio da 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios.