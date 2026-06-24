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Recife Setúbal: suspeito de assalto a ônibus é preso após ser contido e agredido pela população Homem sofreu agressões no local antes da chegada dos agentes e precisou ser socorrido para uma unidade hospitalar

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante suspeito de assaltar um ônibus no bairro de Setúbal, na Zona Sul do Recife, na segunda-feira (22).



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), após a ação criminosa, o homem foi contido e agredido por populares até a chegada do efetivo policial.

De acordo com a corporação, equipes do 19º Batalhão foram acionadas para a ocorrência de roubo a transporte coletivo e encontraram o homem já detido pela população.



Durante a intervenção, os policiais apreenderam uma arma branca que teria sido utilizada no crime.

Ainda segundo a PM, o suspeito sofreu agressões no local antes da chegada dos agentes e precisou ser socorrido para uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico e permaneceu sob custódia policial.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado pela Central de Plantões da Capital (Ceplanc), onde o homem foi autuado em flagrante delito por roubo a ônibus.



Concluídos os procedimentos administrativos, ele foi encaminhado para audiência de custódia e ficou à disposição da Justiça.

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