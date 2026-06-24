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Recife

Setúbal: suspeito de assalto a ônibus é preso após ser contido e agredido pela população

Homem sofreu agressões no local antes da chegada dos agentes e precisou ser socorrido para uma unidade hospitalar

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Homem foi encaminhado à Central de Plantões da Capital (Ceplanc), no RecifeHomem foi encaminhado à Central de Plantões da Capital (Ceplanc), no Recife - Foto: Rafael Furtado/Arquivo Folha de Pernambuco

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante suspeito de assaltar um ônibus no bairro de Setúbal, na Zona Sul do Recife, na segunda-feira (22).

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), após a ação criminosa, o homem foi contido e agredido por populares até a chegada do efetivo policial.

De acordo com a corporação, equipes do 19º Batalhão foram acionadas para a ocorrência de roubo a transporte coletivo e encontraram o homem já detido pela população.

Durante a intervenção, os policiais apreenderam uma arma branca que teria sido utilizada no crime.

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Ainda segundo a PM, o suspeito sofreu agressões no local antes da chegada dos agentes e precisou ser socorrido para uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico e permaneceu sob custódia policial.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado pela Central de Plantões da Capital (Ceplanc), onde o homem foi autuado em flagrante delito por roubo a ônibus.

Concluídos os procedimentos administrativos, ele foi encaminhado para audiência de custódia e ficou à disposição da Justiça.

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