Recife Tiros assustam moradores de Setúbal nesta segunda (24); um disparo atingiu janela de apartamento Um dos tiros atingiu a janela do 9º andar de um prédio na rua Izabel Magalhães

Moradores de Setúbal, na Zona Sul do Recife, foram surpreendidos com uma sequência de tiros na madrugada desta segunda-feira (24).

A câmera de segurança de um depósito de água captou o som de seis disparos, por volta da 0h30. Um dos tiros atingiu a janela do 9º andar de um prédio na rua Izabel Magalhães. Não há relatos de feridos.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 19º BPM foram acionadas para a ocorrência e realizaram rondas no local, mas nenhum suspeito foi localizado.

A corporação também informou que o policiamento da área é realizado por guarnições táticas e com o uso de motocicletas.

Disse, ainda, que são feitas rondas e abordagens na localidade e que há reforço de batalhões especializados e operações diferenciadas em pontos estratégicos.

