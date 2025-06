A- A+

SÃO JOÃO 2025 Seu Desejo, George Silva e Jorge de Altinho comandam noite de São João em Arcoverde

O forró tomou conta de Arcoverde na noite dessa terça-feira (24), Dia de São João, com uma programação de peso no Polo Multicultural. Três atrações arrastaram uma multidão: a banda Seu Desejo, o arcoverdense George Silva e o mestre Jorge de Altinho.

A energia de Seu Desejo acendeu o público no começo da noite. Na sequência, o cantor George Silva subiu ao palco com a responsabilidade de representar sua terra. Entre canções autorais e clássicos do forró, conquistou o público.

O encerramento da noite ficou por conta de Jorge de Altinho, referência do forró tradicional. Com um repertório repleto de sucessos que atravessam gerações, Jorge transformou o polo num grande arraial de memórias afetivas.

Teve “Feito Paixão”, teve “Nem Ligue” e teve aplausos do público presente.

O São João de Arcoverde segue firme até o fim do mês. O polo recebe nesta quarta-feira (25) apresentações de Felipe Amorim, Éric Land e Ávine Vinny. Confira o restante da programação:

Quinta (26/06)

Wesley Safadão

Tarcísio do Acordeon



Sexta (27/06)

Raphaela Santos

Walkiria Santos

Nágylla Ferreira



Sábado (28/06)

Taty Girl

Zé Cantor

Carlos e Fábio

Marciel Kuré

