Seu filho enxerga bem? Incidência de miopia aumenta entre as crianças; entenda

Um estudo feito em Hong Kong e publicado na revista científica Jama Network comprova o que muitos oftalmologistas já observavam em seus consultórios: os casos de miopia em crianças aumentaram durante e após a pandemia de Covid-19. E o problema está principalmente ligado ao uso excessivo de telas e falta de atividades ao ar livre.

O trabalho comparou a incidência do problema antes e depois da crise sanitária mundial. Pesquisadores chineses analisaram dados de mais de 20 mil crianças, com idades entre 6 e 8 anos. O trabalho foi divido em três períodos: de 2015 a 2019, ou seja, antes da pandemia da Covid-19; em 2020, durante o período de isolamento social; e após o fim das restrições, em 2021. Além de exames oftalmológicos, foram consideradas informações sobre estilo de vida das crianças, tempo ao ar livre e horas de exposição às telas.

Os pesquisadores observaram que a incidência de miopia aumentou em 28,8% em 2020 e 36,2% em 2021. Já o tempo despendido em atividades ao ar livre foi menor em 2020, como era esperado por conta do isolamento social. Mas permaneceu baixo em 2021. Apenas o tempo de uso de dispositivos eletrônicos apresentou uma pequena reversão, havendo uma redução no tempo de exposição às telas após o fim do ensino à distância. Os resultados indicam que, após o período de lockdown, a prevalência de miopia foi maior do que antes da pandemia, entretanto, o estilo de vida não retornou aos níveis pré-Covid.

A miopia ocorre por fatores genéticos, que não podem ser modificados, e ambientais, que podem ser controlados, explicou Ian Curi, membro titular do conselho fiscal da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, chefe dos setores de Estrabismo e Oftalmologia Pediátrica do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, em entrevista à Agência Einstein. Filhos de pais ou mães míopes têm três vezes mais risco de desenvolver o problema. Se os dois forem acometidos pelo problema, o risco para a criança é seis vezes maior.

Estudos mostram que o uso excessivo da visão de perto, com aparelhos eletrônicos portáteis como tablets e celulares, favorece o aparecimento da miopia. Por outro lado, ficar pelo menos duas horas por dia exposto à claridade natural do dia parece ter um efeito protetor.

“Sabe-se que mudanças no estilo de vida moderno e os avanços tecnológicos têm intensificado a participação do fator ambiental na ocorrência de miopia nas crianças e nos adolescentes”, disse Curi à Agência Einstein. “Certamente o confinamento e o aumento do uso de dispositivos eletrônicos para lazer ou aulas contribuíram significativamente para o aumento da miopia nos jovens.”

Tendência mundial

O aumento da incidência de miopia tem sido observado em todo o mundo nas últimas décadas, sendo mais pronunciado em países asiáticos. Em 2020, 30% da população era míope, com 4% apresentando alta miopia. Estima-se que até 2050, metade da população mundial será míope, e 10% terão graus elevados da condição. Na América Latina, o percentual de míopes aumentou de 15% em 2000 para 32% em 2020, e espera-se que chegue a 53% em 2050.

Para minimizar os riscos de desenvolver esse problema, é essencial estimular a prática de lazer e atividade física em ambientes externos e reduzir o tempo de exposição às telas. Os especialistas também recomendam que a primeira visita ao oftalmologista para crianças saudáveis ocorra entre 6 meses e um ano de idade, com uma nova avaliação entre os 3 e 5 anos. A partir daí, o médico estabelecerá a periodicidade das consultas. Atualmente, existem tratamentos para estabilizar ou retardar a progressão da miopia, mas o diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso dessas abordagens.

*Com informações da Agência Einstein.

