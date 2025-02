Seu parceiro deve realmente ser seu melhor amigo? O que dizem os especialistas

A- A+

Stephanie Lopez é efusiva ao falar das qualidades do marido: ele é um homem de caráter, bondoso e íntegro, afirmou. Além disso, é um pai amoroso e a trata com respeito.

Mas ele é o melhor amigo dela?

— Não! — disse Lopez, de 43 anos, que mora em Big Island, no Havaí.

— Não faço sexo com meus amigos — explicou. — Não pago contas com meus amigos. E garanto que, se fizesse, isso mudaria completamente a dinâmica da relação.

A ideia de que seu parceiro deve ser seu melhor amigo aparece em todos os lugares, seja nas redes sociais, seja nos corredores de cartões comemorativos. Segundo Alexandra Solomon, psicóloga clínica, não é incomum buscar um parceiro romântico que vá além do papel de cônjuge, pai dos filhos ou amante.





— Queremos alguém que nos enxergue e nos entenda — afirma Solomon. — Bem, é exatamente isso que também queremos em nossas amizades. Desejamos esse mesmo senso de afinidade e admiração.

Mas seria irreal esperar que seu companheiro de cama seja seu melhor amigo ou isso seria a forma mais elevada de intimidade?

O papel em constante mudança de um cônjuge

Jennifer Santiago, de 42 anos, e seu marido são melhores amigos.

O casal, que começou a namorar no ensino médio, já terminou brevemente ao longo dos anos, aproveitando o tempo separados para se conhecerem melhor e refletir sobre o que queriam da vida. No entanto, a amizade subjacente sempre os trouxe de volta, afirma Santiago, que mora em Orlando, na Flórida.

— Sempre havia um vazio quando nos afastávamos — afirma. — Foi então que percebemos: “Uau, realmente fazemos tudo juntos!”

Historicamente, essa é uma abordagem relativamente nova para os relacionamentos românticos, explica Eli J. Finkel, psicólogo social e autor de "The All-Or-Nothing Marriage: How the Best Marriages Work" ("O casamento tudo ou nada: como funcionam os melhores casamentos", em tradução livre).

Até meados do século XIX, o casamento nos Estados Unidos girava principalmente em torno de garantir que os parceiros tivessem suas necessidades básicas atendidas (como comida e abrigo) — o que Finkel chama de "era pragmática".

— Entre 1850 e 1965, o casamento entrou na "era baseada no amor", em que as principais funções da relação passaram a ser amor e companhia — explica.

Desde então, segundo o especialista, estamos na "era autoexpressiva", em que o casamento envolve não apenas amor, mas também crescimento pessoal.

— A relação conjugal assumiu cada vez mais responsabilidades para atender às nossas necessidades sociais e psicológicas — diz Finkel.

Como definir expectativas realistas

— É algo positivo ou negativo o fato de muitas pessoas agora esperarem que seus relacionamentos românticos desempenhem tantos papéis em suas vidas? Isso depende, em última análise, de se o relacionamento pode dar conta — diz Finkel, que também é co-apresentador do podcast Love Factually.

Ele se sente "encantado" por pessoas que dizem querer que seus parceiros românticos sejam também seus melhores amigos. Mas sugere que considerem: há outras expectativas que podem ser deixadas de lado?

Por exemplo, ele afirma que é muita coisa esperar que seu parceiro seja o co-chefe executivo da casa, dividir os cuidados com os filhos, ser seu companheiro sexual exclusivo e também seu melhor amigo.

— Não quero soar como alguém que critica — diz Finkel. — Só quero que as pessoas estejam cientes de que cada expectativa adicional que você impõe ao relacionamento traz a possibilidade de uma conexão mais profunda, mas também aumenta o risco de que o relacionamento desmorone sob o peso dessas expectativas.

Ele sugeriu aliviar parte dessa pressão. Você pode contar com outros amigos para apoio emocional? Está tudo bem ser emocionalmente próximo do parceiro, mas não ter necessariamente a vida íntima mais picante juntos?

— A amizade, especialmente a amizade íntima, não é um requisito para a intimidade de longo prazo. Mas também não prejudica — diz Solomon.

Gostar do parceiro — o que ela descreveu como admirá-lo, achá-lo engraçado, se importar com sua visão de mundo e se divertir simplesmente estando junto — pode "amortecer" outros desafios que o casal possa enfrentar.

Mas Solomon admitiu que, embora adore seu marido há 26 anos, ele não é seu melhor amigo.

— O nome da minha melhor amiga é Ali, e ela mora em Seattle — diz. — Ela ocupa esse lugar desde que tínhamos 10 anos.

Para Adam Fisher, presidente da divisão de psicologia de casais e famílias da Associação Americana de Psicologia, em última análise, manter um vínculo romântico forte pode depender de gerenciar expectativas e discuti-las claramente.

Fisher teve um mentor que descrevia casamento e relacionamentos como amizade íntima mais sexo. Embora considere essa uma abordagem "muito viável" para um relacionamento, afirmou que está longe de ser a única.

— Os casais precisam de algum tipo de "cola": compromisso, valores compartilhados, sexo, finanças, algo — diz. — Mas não precisa ser a amizade.

Lopez opta por não seguir o paradigma de "companheiro de cama como melhor amigo".

— Acho que colocamos tantas expectativas e responsabilidades em nossos parceiros — diz. — Não estou aqui para ser tudo e todas as coisas para você.

