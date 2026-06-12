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Folha Pet Seu pet não precisa acompanhar você no arraial Festas juninas podem apresentar uma infinidade de perigos para o seu animal

É chegado o São João e, com ele, a farra boa regada a alegria, forró e comida de milho que divide o ano em dois. Apesar de ser uma festa maravilhosa para nós, humanos, para nossos pets o cenário junino é cheio de alertas. Levar cães e gatos para o arraial destinado a humanos ou mesmo mantê-los expostos aos ruídos e perigos típicos da época pode desencadear crises de pânico, convulsões e até risco de morte.

O principal vilão deste período são os fogos de artifício com estampido. Maria Alice D’almeida, diretora do Hospital Veterinário do Recife (HVR), alerta que a audição dos animais é extremamente sensível, o que torna os estrondos insuportáveis. Segundo dados da Secretaria Executiva dos Direitos dos Animais (SEDA), a capacidade auditiva de um gato pode chegar a 1.000.000Hz, enquanto os humanos alcançam apenas 20.000Hz.

"Nessa época de festas juninas, nós devemos ter muito cuidado em relação aos nossos pets. As festas juninas, elas envolvem grandes riscos para eles. Um dos principais perigos inclui os fogos de artifício", afirmou Maria Alice D’almeida.

Ela explica que o barulho causa uma reação em cadeia: "Os animais, por terem audição sensível, sentem muita ansiedade com os fogos. O barulho pode causar tremores, taquicardia e tentativas de fuga, o que pode resultar em acidentes, atropelamentos, dentre outras coisas". O estresse é tão elevado que pets com problemas cardíacos podem sofrer colapsos fatais devido aos surtos provocados pelos estampidos, segundo a profissional.

O Perigo das Aglomerações e das Fogueiras

Muitos tutores acreditam que levar o animal para a festa é uma forma de integrá-lo à família, mas a aglomeração humana é um fator de estresse severo. Maria Alice destaca que o ambiente festivo é hostil para os pets:

"Nessas festas geralmente existe uma aglomeração grande de pessoas, o que pode assustá-los, levando o pet à fuga. A gente pode perder o nosso animalzinho num evento desse tipo".

Além do risco de desaparecimento, o animal assustado pode apresentar comportamentos agressivos inesperados ou tentar se esconder em locais perigosos, como embaixo de móveis ou estruturas metálicas. O risco, nesses locais, é a queda de alguma estrutura em cima do animal, causando ferimentos graves.

Outro elemento tradicional que oferece riscos são as fogueiras. "Em relação às fogueiras, existe o risco de queimaduras graves e o risco também de inalação da fumaça, o que pode acarretar uma intoxicação", advertiu a diretora do HVR.

Riscos Gastronômicos e Cuidados Necessários

A culinária junina, rica em milho e doces, é outro campo minado. Alimentos comuns nas barracas podem ser tóxicos ou causar danos físicos aos cães e gatos. Maria Alice D’almeida faz um alerta rigoroso sobre o que é servido:

“Um outro cuidado que devemos ter nessa época são os alimentos que são servidos nessas festas. Alguns doces que contém o xilitol, a cebola, o alho, que também não é indicado para alimentação de cães e gatos, espetinhos e milho, onde o palito e os sabugos podem causar intoxicação, anemia e até uma obstrução intestinal. Isso pode levar seu animalzinho a precisar de uma cirurgia”.

Para quem deseja proteger seu animal, a recomendação da especialista é preservar o pet. "Para garantir a proteção do seu bichinho, o recomendado é mantê-lo em um ambiente seguro, silencioso e confortável dentro de casa", orienta Maria Alice.

Medidas adicionais incluem fechar portas e janelas para abafar o som, usar música suave ou "ruído branco" (como o som de um ventilador ou TV) para distraí-los, e até tecidos envoltos no corpo para aumentar a sensação de segurança. Em casos de ansiedade extrema, a orientação é buscar suporte médico-veterinário para o uso de calmantes naturais ou medicamentos específicos.

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