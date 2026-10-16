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Ásia Seul descarta ceticismo de Pyongyang por teste de arma hipersônica Testes, realizados no fim da semana, aconteceram no momento em que os dois países parecem intensificar a corrida armamentista

O Exército da Coreia do Sul rejeitou nesta sexta-feira (6) o ceticismo da Coreia do Norte a respeito do lançamento do míssil hipersônico desenvolvido em Seul.

Os testes, realizados no fim da semana, aconteceram no momento em que os dois países parecem intensificar a corrida armamentista.

Os mísseis hipersônicos viajam cinco vezes mais rápido que a velocidade do som e podem manobrar em pleno voo, o que os torna significativamente mais difíceis de rastrear e interceptar.

Ao testar sua arma, Seul anunciou que era "uma vantagem estratégica chave capaz de mudar o curso das operações no campo de batalha".

Na quinta-feira (15), a Coreia do Norte levantou dúvidas sobre o lançamento do Sul, ao afirmar que as imagens divulgadas por Seul "podem servir como evidência" de que a arma "não conseguiu realizar o voo hipersônico".

Após revisar uma das fotos, Jang Chang Ha, dirigente do programa de mísseis da Coreia do Norte, disse que era "difícil de acreditar" que o míssil alcançou o voo hipersônico, dado seu exterior limpo e a ausência de "qualquer fuligem" gerada por temperaturas extremamente altas.

O Exército sul-coreano declarou nesta sexta-feira que a arma tem um "projeto robusto", que utilizou materiais resistentes ao calor, produzidos domesticamente, para fornecer proteção térmica, o que a deixava "totalmente livre de fuligem", inclusive em condições hipersônicas.

Analistas afirmam que a Coreia do Norte intensificou os testes de suas próprias armas hipersônicas com apoio tecnológico da Rússia.

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