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Ásia

Seul descarta ceticismo de Pyongyang por teste de arma hipersônica

Testes, realizados no fim da semana, aconteceram no momento em que os dois países parecem intensificar a corrida armamentista

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O presidente sul-coreano Lee Jae Myung (3&ordm; à direita) observando o míssil Hyunmoo-5 no Centro de Testes de Anheung da Agência de Desenvolvimento de Defesa (ADD) em TaeanO presidente sul-coreano Lee Jae Myung (3º à direita) observando o míssil Hyunmoo-5 no Centro de Testes de Anheung da Agência de Desenvolvimento de Defesa (ADD) em Taean - Foto: Handout/The Blue House/AFP

O Exército da Coreia do Sul rejeitou nesta sexta-feira (6) o ceticismo da Coreia do Norte a respeito do lançamento do míssil hipersônico desenvolvido em Seul.

Os testes, realizados no fim da semana, aconteceram no momento em que os dois países parecem intensificar a corrida armamentista.

Os mísseis hipersônicos viajam cinco vezes mais rápido que a velocidade do som e podem manobrar em pleno voo, o que os torna significativamente mais difíceis de rastrear e interceptar.

Ao testar sua arma, Seul anunciou que era "uma vantagem estratégica chave capaz de mudar o curso das operações no campo de batalha".

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Na quinta-feira (15), a Coreia do Norte levantou dúvidas sobre o lançamento do Sul, ao afirmar que as imagens divulgadas por Seul "podem servir como evidência" de que a arma "não conseguiu realizar o voo hipersônico".

Após revisar uma das fotos, Jang Chang Ha, dirigente do programa de mísseis da Coreia do Norte, disse que era "difícil de acreditar" que o míssil alcançou o voo hipersônico, dado seu exterior limpo e a ausência de "qualquer fuligem" gerada por temperaturas extremamente altas.

O Exército sul-coreano declarou nesta sexta-feira que a arma tem um "projeto robusto", que utilizou materiais resistentes ao calor, produzidos domesticamente, para fornecer proteção térmica, o que a deixava "totalmente livre de fuligem", inclusive em condições hipersônicas.

Analistas afirmam que a Coreia do Norte intensificou os testes de suas próprias armas hipersônicas com apoio tecnológico da Rússia.

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