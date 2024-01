Seul diz que Coreia do Norte fez 3º lançamento de mísseis em uma semana

A- A+

A Coreia do Norte lançou múltiplos mísseis de cruzeiro em águas ao largo de sua costa oeste na terça-feira, 30, em seu terceiro lançamento desse tipo de arma neste mês, informou o exército sul-coreano, enquanto o Norte continua a exibir seu crescente arsenal de armas projetadas para superar as defesas de seus rivais.



O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul afirmou que os militares sul-coreanos e norte-americanos estavam analisando os lançamentos, que foram detectados por volta das 7 horas. Não forneceram mais detalhes, incluindo o número de mísseis lançados, a distância que percorreram e se foram lançados por terra ou mar.

O lançamento aconteceu após os testes de 24 de janeiro e 28 de janeiro do míssil de cruzeiro Pulhwasal-3-31, que a Coreia do Norte afirma ser projetado para ser lançado a partir de submarinos.



Após o segundo lançamento, o ditador norte-coreano, Kim Jong Un, reiterou seu objetivo de construir uma marinha nuclear para enfrentar o que ele descreveu como crescentes ameaças externas. Ainda não está claro se o lançamento na água no domingo foi realizado a partir de um submarino real ou de uma balsa subaquática.



As tensões na Península Coreana estão no ponto mais alto em anos, depois que Kim acelerou seu desenvolvimento de armas a um ritmo sem precedentes, emitindo ameaças nucleares provocativas contra os Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão.



Em resposta, os Estados Unidos e seus aliados asiáticos fortaleceram seus exercícios militares conjuntos, que cada vez mais contam com ativos estratégicos dos EUA, como porta-aviões, bombardeiros de longo alcance e submarinos nucleares.



Os países também estão aprimorando suas estratégias de dissuasão, com Seul em particular buscando garantias mais fortes de Washington de que os Estados Unidos usariam rapidamente e de maneira decisiva suas armas nucleares para defender seu aliado em caso de um ataque nuclear norte-coreano.



Em 14 de janeiro, o Norte também testou um novo míssil de alcance intermediário com combustível sólido, destacando seus esforços para avançar em suas armas que poderiam mirar ativos dos EUA no Pacífico, incluindo a base militar de Guam. Há preocupações de que Kim, encorajado pelo constante avanço de seu arsenal nuclear e laços fortalecidos com a Rússia, aumente ainda mais a pressão contra seus rivais em ano de eleições nos Estados Unidos e na Coreia do Sul.



Além dos testes de armas, há também crescentes preocupações no Sul sobre uma provocação direta da Coreia do Norte. No início de janeiro, o Norte disparou centenas de rodadas de artilharia durante três dias consecutivos em águas próximas à disputada fronteira marítima ocidental, levando o Sul a realizar disparos semelhantes em resposta. O incidente não causou vítimas ou danos conhecidos, mas a fronteira marítima foi palco de vários confrontos sangrentos e ataques nos anos anteriores.



Durante um discurso inflamado no parlamento de Pyongyang em 15 de janeiro, Kim declarou que o país estava abandonando seu objetivo de longa data de uma unificação pacífica com a rival Coreia do Sul, ordenando a reescrita da constituição norte-coreana para solidificar o Sul como seu adversário estrangeiro mais hostil. Ele então afirmou que o Norte não tem intenção de evitar a guerra e usaria suas armas nucleares para destruir o Sul se provocado.



Especialistas afirmam que o Norte busca diminuir a voz da Coreia do Sul nos esforços internacionais para resolver o impasse nuclear e, eventualmente, forçar negociações diretas com Washington, buscando consolidar seu status nuclear e negociar o levantamento das sanções lideradas pelos EUA a partir de uma posição de força.

