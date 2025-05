Seus dedos enrugam quando ficam muito tempo embaixo da água? Veja a explicação cientifica para isso

A- A+

Seus dedos ficam todos enrugados após ficar muito tempo debaixo da água? Segundo pesquisadores da Universidade Binghamton e da Universidade Estadual de Nova York, as rugas surgem da contração dos vasos sanguíneos sob a pele e não do inchaço da pele, como as pessoas pensavam antigamente, e elas podem ter aplicações úteis para investigadores criminais.

Em um estudo publicado no Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, a estudante de pós-graduação alemã Rachel Laytin investigou o que realmente acontece em um fenômeno que as pessoas às vezes descrevem como "ficar enrugado".

Os participantes mergulharam os dedos em água por 30 minutos, fotografaram as rugas e repetiram o teste pelo menos 24 horas depois. Encontraram os mesmos padrões de curvas e sulcos elevados em ambas as tentativas.

"Os vasos sanguíneos não mudam muito de posição — eles se movem um pouco, mas, em relação a outros vasos sanguíneos, são bastante estáticos. Isso significa que as rugas devem se formar da mesma maneira, e nós provamos que isso acontece”, afirma Guy German, que leciona engenharia biomédica na Faculdade de Engenharia e Ciências Aplicadas Thomas J. Watson e lidera a equipe do estudo.

A equipe de German também descobriu que pessoas com lesão do nervo mediano nos dedos não formam rugas. A pesquisa pode ser útil na área forense para auxiliar na coleta de impressões digitais ou na identificação de corpos após exposição à água.

"A biometria e as impressões digitais estão incorporadas no meu cérebro", disse German, cujo pai é um ex-policial. “Sempre penso nesse tipo de coisa, porque é fascinante”, disse o pesquisador.

Ele completou que se sente uma criança em uma loja de doces com “tanta ciência” que ele não conhece.

German e seus alunos agora pretendem continuar explorando a ciência da pele.

