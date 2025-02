A- A+

Saúde Seus filhos não dormem bem? Médico compartilha culpados sorrateiros que roubam o sono Uma boa noite de sono é fundamental para as crianças crescerem e se desenvolverem

Uma noite de sono tranquila é crucial para pessoas de todas as idades. Mas, para as crianças mais ainda. Além de enlouquecerem os pais quando estão com sono, dormir mal atrapalha o crescimento e o desenvolvimento da criança.

A médica Funke Afolabi-Brown, especialista em medicina do sono, revela cinco alimentos sorrateiros que podem atrapalhar as crianças a terem uma boa noite de sono, segundo informações do site especializado Medical Daily.

1. Cafeína

Em uma publicação no Instagram, Brown alerta que a cafeína não está presente apenas no café e em alguns refrigerantes. Embora sejam as fontes mais óbvias, o composto também pode estar presente em alguns chocolates, chá gelado e bebidas descafeinadas.

Para garantir um sono melhor e noites mais calmas e restauradoras, Brown sugere sempre verificar os rótulos dos alimentos em busca de conteúdo oculto de cafeína.

2. Chocolate

Segundo Brown, o chocolate pode ser um "interruptor duplo do sono", pois contém chocolate e açúcar, dois fatores conhecidos que afetam o sono. Ela recomenda limitar o consumo de chocolate das crianças para evitar picos de energia na hora de dormir.

3. Guloseimas açucaradas

É fácil presumir que doces e biscoitos são os principais culpados quando se trata de dificuldades na hora de dormir. No entanto, a especialista explica que o açúcar pode se esconder em lugares inesperados, como cereais e salgadinhos. Essas guloseimas com alto teor de açúcar podem causar uma explosão de energia que leva à hiperatividade na hora de dormir, seguida por crises emocionais que perturbam o sono do seu filho.

"Evite guloseimas açucaradas perto da hora de dormir para uma transição mais suave para o sono", recomenda.

4. Alimentos processados e carboidratos refinados

Os alimentos processados também podem afetar o sono. Batatas fritas, biscoitos e barras de granola podem parecer uma solução rápida, mas o ideal é evitá-los e optar por lanches ricos em proteínas antes de dormir para evitar picos de açúcar no sangue e promover um sono melhor.

5. Alimentos picantes

Para um sono reparador, você precisa de uma barriga tranquila.

"Alimentos com molho de tomate ou pimenta podem causar indigestão e desconforto, perturbando o sono", explica a médica.

É melhor evitar esses gatilhos, principalmente durante o jantar, se seu filho tiver estômago sensível.

