Sexo ajuda mesmo você a dormir melhor? Estudo explica

A- A+

Aqueles que tem maior dificuldade para pegar no sono podem incluir a prática de sexo na sua rotina noturna.

Segundo um novo estudo, publicado na revista científica Sleep Health, tanto a relação sexual em casal quanto a masturbação individual estão associados a uma melhor qualidade do sono e sincronização dos ciclos REM.

De acordo com os pesquisadores, mesmo que o mecanismos por trás de tais benefícios ainda estejam sendo investigados, é cientificamente comprovado o efeito de sono após o orgasmo.

"A liberação combinada de ocitocina, prolactina e a inibição do cortisol são relatadas como tendo propriedades relaxantes. A ocitocina, frequentemente referida como o hormônio da ligação, é elevada após a relação sexual. Esse hormônio tem sido associado a uma maior qualidade de vida, menores níveis de cortisol (hormônio do estresse) e melhor qualidade do sono em homens e mulheres. A prolactina, frequentemente associada à qualidade do orgasmo e à satisfação sexual, demonstrou aumentar após o orgasmo, e ainda mais, quando o orgasmo ocorre durante a relação sexual", escrevem os autores.

Para a pesquisa foram recrutados participantes com idade média de 18 anos que moravam com o parceiro, tinham sono saudável e praticavam alguma atividade sexual mais de uma vez por semana.

Assim, todos foram monitorados por 11 noites através de uma faixa de cabeça sem câmera. Também foi combinado que os períodos de prazer (sexo com parceiro, sem sexo e masturbação solo) fossem distribuídos entre os dias úteis e fins de semana.

Em seguida, todos preencheram diários onde informavam os períodos de sono e sexo. Casais que não faziam sexo seguiram seus comportamentos habituais antes do sono sem atividade sexual. Em outras condições, eles realizaram uma masturbação solo e dormiram (sozinhos) em quartos separados.

Em média, os participantes se envolveram em masturbação solo por 19,3 minutos e sexo em parceria por 33,3 minutos.

No geral, os participantes tiveram uma qualidade de sono maior do que antes, passaram menos tempo acordados à noite, tentaram dormir mais tarde e estavam mais motivados e prontos para o dia seguinte na condição de sexo com parceiro em comparação com aqueles que não tiveram atividade sexual com o parceiro.

Melhorias semelhantes na eficiência do sono e redução da vigília durante a noite também foram observadas após a masturbação solo.

As mulheres, em particular, dormiram mais e experimentaram menos vigília após sexo com parceiro ou masturbação solo. Além disso, houve um efeito significativo da condição sexual no início do despertar após o sono (WASO), eficiência do sono e hora de dormir.

Veja também