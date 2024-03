Sexo entre baleias-jubarte é registrado pela primeira vez na história; ato envolveu dois machos

A- A+

Pela primeira vez na história, duas baleias-jubarte foram flagradas copulando. Em imagens tiradas na costa de Maui, no Havaí, dois fotógrafos conseguiram os primeiros registros do momento.

Ao analisar as imagens, os profissionais se surpreenderam ao observar que os dois animais envolvidos no ato eram machos.

De acordo com pesquisadores da ONG Pacific Whale Foundation, a atitude já havia sido observada entre outras espécies de baleia. Porém, é novidade entre as jubartes. As fotos foram tiradas no dia 19 de janeiro de 2022.

Por meio de um comunicado oficial, Stephanie Stack, pesquisadora da Pacific Whale Foundation, destacou a importância do registro.

"Essa descoberta desafia nossas noções preconcebidas sobre o comportamento das baleias-jubarte. Embora reconheçamos há muito tempo as complexas estruturas sociais dessas incríveis criaturas, testemunhar a cópula de duas baleias machos pela primeira vez é um evento único e notável".

No entanto, a pesquisadora alerta para a possibilidade do ato não ter sido consensual. Isso porque, segundo Stephanie, que também estava presente no momento dos registros, “uma baleia estava visivelmente magra e coberta de piolhos, apresentando sinais de problemas de saúde”.

Registro foi feito na costa de Maui, no Havaí | Foto: Lyle Krannichfeld e Brandi Romano/Pacific Whale Foundation

Durante o encontro, a segunda baleia apresentou um comportamento considerado inesperado pelos especialistas, aproximando-se repetidamente da primeira baleia, usando as suas barbatanas peitorais para manter a baleia ferida no lugar e iniciando penetrações breves e superficiais.

Apesar da possibilidade do ato não ter sido consensual, a pesquisadora destaca o “comportamento homossexual é comum no reino animal e está bem documentado para muitas espécies de cetáceos”.



Veja também

INTERNACIONAL Celac realiza cúpula anual, marcada por tensão entre Venezuela e Guiana