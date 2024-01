Sexóloga mostra a posição mais segura para sexo durante o banho

A- A+

Nos filmes, o sexo no chuveiro sempre é algo atraente e parece ser fácil de ser realizado, porém, especialistas alertam que pode ser perigoso e prejudicial à saúde, uma vez que possa causar escorregões, fraturas e ser extremamente desconfortável.

Uma sexóloga e treinadora do amor, entretanto, revelou alguns truques e dicas para deixar o ato mais prazeroso e mais seguro aos casais mais apaixonados que queiram fazer sexo debaixo do chuveiro.

Myisha Battle diz que para os casais que realizam o sexo com penetração, a melhor posição é que o parceiro que recebe se incline para a frente, apoiando-se na parede com as mãos ou braços. “tente apoiar-se em uma saliência resistente, se tiver uma, para manter o corpo firme”, afirma a especialista. Enquanto o outro deve-se aproximar do parceiro por trás.

Um de frente ao outro exigiria mais força e equilíbrio, o que poderia ser fatal dentro de um banheiro ou box. Para aqueles que estão inclinados a tentar, Battle, sugere que seja adicionado um tapete antiderrapante no chão do chuveiro para evitar que seus pés escorreguem.

A especialista diz que o melhor a se fazer é reservar um tempo no chuveiro para explorar outras atividades sexuais, como as preliminares, e usar o resto do tempo no quarto em uma cama, onde é mais seguro e pode não causar acidentes.

Veja também

Equador Crise no Equador exige medidas para além da repressão, diz ex-presidente Correa