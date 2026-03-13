A- A+

DIA DO AZAR? Sexta-feira 13 dá azar? Entenda as origens da superstição que atravessa séculos Mistura de referências bíblicas, mitologia e cultura popular ajudou a transformar a data em símbolo de medo mas também de proteção para alguns

Cercada por mistério, superstições e até rituais, a sexta-feira 13 se tornou sinônimo de azar para muitos — embora, para outros, seja uma data carregada de energia e proteção. A origem dessa fama vem de uma mistura entre referências bíblicas, mitologia e cultura pop, que transformou o dia em um símbolo de medo e cuidado.

A ligação entre o número 13 e a má sorte remonta à Bíblia, onde Judas, o traidor de Jesus, seria o 13º participante da Última Ceia. A crucificação de Cristo também ocorreu em uma sexta-feira, o que reforçou ainda mais a associação negativa. A cultura cristã ocidental disseminou essa ideia, segundo especialistas, enquanto outras culturas veem o 13 como símbolo de sorte.

Além da religião, a mitologia também contribuiu para o mito. Na tradição nórdica, por exemplo, o deus Loki causou o caos ao aparecer como o 13º convidado em um banquete de deuses, resultando na morte de um deles.

Já em interpretações bíblicas menos conhecidas, acredita-se que eventos como a queda da Torre de Babel e a tentação de Adão e Eva também ocorreram em sextas-feiras 13.

Crença coletiva reforça significado da data

Apesar da fama negativa, especialistas afirmam que a energia atribuída ao dia depende principalmente das crenças das próprias pessoas.

"A sexta-feira 13 tem uma egrégora criada por nossa própria crença coletiva", explicou a médium, bruxa e astróloga Eric Satine.

