A- A+

Páscoa Sexta-feira da Paixão de Cristo: arcebispo de Olinda e Recife fala sobre significado da celebração Dom Paulo Jackson transmitiu a mensagem da celebração, que lembra o sofrimento de Cristo no Calvário, convocando os fiéis à reflexão sobre a vida e a construção da paz

Nesta Sexta-feira da Paixão (3), em entrevista para a reportagem da Folha de Pernambuco, o arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, transmitiu uma mensagem sobre a celebração, que lembra o sofrimento de Cristo no Calvário, convocando os fiéis à reflexão sobre a vida, a esperança e a construção da paz.

O religioso ressaltou que a Sexta-feira da Paixão celebra o mistério do sofrimento e da morte de Jesus, um ato de fidelidade e obediência ao Deus Pai e aos seus discípulos e seus iguais na terra.

"Jesus morre na cruz para nos dar vida", afirmou o arcebispo.

Destacando que a Igreja Católica em todo o mundo celebra a paixão do Senhor nesta tarde, às 15h, horário da morte de Jesus, o arcebispo explicou os ritos da celebração: a celebração da Paixão, a procissão do Senhor morto e os gestos penitenciais, como o jejum e a abstinência.

"O jejum significa que você vai comer menos, não simplesmente para deixar a comida no seu armário. Você deve também viver a caridade. Aquilo que você economiza porque não está comendo você deve fazer caridade e doar aos pobres", disse o sacerdote.

Sacrifício

Essa abstinência, por sua vez, vai além da carne. O verdadeiro significado, segundo dom Paulo é fazer um sacrifício ao senhor:

"Tem gente que substitui a abstinência de carne por banquetes com peixes maravilhosos, ricos e caros. Não é este o significado. O significado é você fazer algum sacrifício. Escolha uma coisa que lhe apetece, uma coisa da qual você gosta muito e faça a renúncia daquilo, oferecendo ao Senhor o seu sacrifício para que seja instrumento de purificação e de perdão para para os seus pecados", orientou.

Dom Paulo Jackson enfatizou, ainda, que a Semana Santa não deve "parar" na Sexta-feira da Paixão ou no sepulcro. "Nós somos testemunhas da vida, da esperança e da vitória de Cristo sobre toda dor, sobre todo pranto, sobre toda morte", declarou.

Apelo

A mensagem do arcebispo também abordou a urgência da paz. Ele mencionou o pedido do papa Leão XIV para orar pela paz no Oriente Médio, em meio à guerra no Oriente Médio, entre Israel e Irã, e que envolve outros países.

Dom Paulo Jackson estendeu esse apelo à paz entre as pessoas, em uma sociedade marcada pela violência, facções, narcotráfico, feminicídios, agressividade no trânsito e violência institucionalizada.

"Sejamos instrumentos e construtores de paz no mundo marcado pelo ódio, pela guerra e pela morte", conclamou o arcebispo, que finalizou a mensagem desejando uma "santa e abençoada Páscoa'" aos fiéis e afirmando que cada indivíduo é um "sinal e testemunha de esperança".

Veja também