Sexta-feira de chuvas intensas causa transtornos em diversos pontos da RMR

Sexta-feira (30) complicada para moradores da Região Metropolitana do Recife (RMR). As fortes chuvas que caem desde a noite dessa quinta-feira (29) deixaram pontos de alagamento em diversas localidades.

A Rua Imperial, no bairro de São José, na área central do Recife, é um dos locais com grande concentração de água, prejudicando o trânsito nas imediações.

As ruas adjacentes também registram grandes focos de alagamento.

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a previsão é de que a chuva permaneça de moderada a forte na RMR e nas Zonas da Mata Norte e Sul do Estado de durante toda esta sexta-feira.

Os transtornos também são registrados no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife. O cruzamento da Avenida General Mac Arthur com a Avenida Sul, próximo à estação de metrô Antônio Falcão, registra pontos de alagamento.

Pessoas que passavam pelo local relataram as dificuldades para chegar ao trabalho nesta manhã. É o caso da enfermeira Marinalva Rezende, de 50 anos.

“Para sair de casa agora foi o maior sufoco, muita água. Eu moro aqui na Imbiribeira e estou indo trabalhar, em Boa Viagem, mas tem muita água. Estou indo por aqui porque está sem condição até de pegar ônibus”, disse.

A auxiliar administrativa Camila Batista, de 32 anos, também enfrentou transtornos enquanto tentava chegar ao trabalho.

“Esse transtorno infelizmente se repete, porque sempre que chove um pouquinho isso aqui fica impossível de você transitar”, comentou.

“Em vim de Jaboatão e fico aqui na Avenida General Mac Arthur, o que me auxiliou foi o metrô, porque se fosse de ônibus ia pegar muito alagamento”, completou a auxiliar administrativa.

Na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, principal via da Imbiribeira, também foram registrados diversos pontos de alagamento. Alguns motoristas de automóvel precisaram de ajuda para tentar trafegar na via, outros pararam o carro nas laterais de acesso enquanto aguardavam a água diminuir.

O trânsito no local apresentou pontos de retenção, gerando focos de engarrafamento.

Motoristas e pedestres também precisaram ter paciência na Avenida Recife, onde parte da via ficou praticamente intransitável. Na altura da entrada do bairro do Ibura, na Zona Sul da cidade, um grande alagamento interrompeu o trânsito.

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a previsão é de que as chuvas também continuem no sábado (1) e domingo (2), com intensidade fraca a moderada tanto na Região Metropolitana, quanto na Zona da Mata e no Agreste do Estado. Já no Sertão, pode ocorrer chuvas de intensidade fraca.

