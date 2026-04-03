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PÁSCOA Sexta-Feira Santa é marcada pela celebração da Paixão do Senhor, em Olinda Ação Litúrgica ocorreu na Catedral da Sé de Olinda; na sequência, os fiéis acompanharam a Procissão do Senhor Morto pelo Sítio Histórico da cidade

No único dia do ano em que não ocorre missa, a Catedral da Sé de Olinda celebrou a Ação Litúrgica da Paixão do Senhor, nesta Sexta-Feira Santa.

A Sexta-Feira Santa é destinada aos cristãos para o jejum, abstinência, recolhimento e silêncio, refletindo o que aconteceu a Jesus Cristo, sua morte no Calvário.

A celebração foi conduzida pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson.

A Ação Litúrgica teve início pontualmente às 15h, que representa o horário da morte de Cristo. O início da celebração se deu com a prostração do arcebispo à Santa Cruz.

O momento simboliza o reconhecimento da soberania de Jesus perante o homem.

Na sequência, houve a Liturgia da Palavra, incluindo a leitura da narrativa da Paixão segundo São João.

Um momento marcante da celebração foi o acolhimento e a adoração à Santa Cruz pelos sacerdotes e fiéis.

Durante a celebração, o arcebispo de Olinda e Recife relembrou a cronologia da morte de Jesus Cristo e ressaltou os mistérios da passagem do Senhor.

“Jesus tomou as dores da humanidade. Carregou sobre seus ombros nossos pecados. São dois mistérios grandiosos. Ele morreu em nosso lugar e, ao mesmo tempo, para nos redimir e nos salvar”, disse.

Dom Paulo Jackson também pontuou que a humanidade deve aproveitar o período da Páscoa para realizar uma reflexão profunda.

“Da morte redentora de Jesus, somos convidados a refletir sobre os muitos dramas da humanidade que devem ser refeitos pelo poder dessa morte que resgata, lava e purifica”, completou.

Procissão do Senhor Morto

Ao final da Ação Litúrgica, ocorreu a Procissão do Senhor Morto com um total de quatro andores que carregaram as imagens de Jesus Cristo, Nossa Senhora das Dores, Maria Madalena e João Apóstolo.

Os fiéis acompanharam a procissão pelo Sítio Histórico de Olinda. O cortejo passou por trechos como a Igreja da Misericórdia, Amparo e Carmo.

Moradora de Olinda e frequentadora, Teresinha Simão da Silva acompanhou a Ação Litúrgica na Catedral da Sé de Olinda.

“Esse período da Páscoa significa fraternidade, amor, paz e esperança. É um dia que ficamos sensíveis. Para mim, é o melhor período do ano”, afirmou.



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