A Sexta-Feira Santa (29) deve ser de chuva em todo o estado de Pernambuco, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Na Região Metropolitana do Recife, o tempo deve estar parcialmente nublado, com pancadas de chuva de intensidade moderada ao longo do dia. A temperatura máxima prevista é de 33 ºC.

A previsão segue para as Zonas da Mata Sul e Norte do Estado, além do Sertão, que também deve registrar precipitações moderadas.

Já no Agreste, as pancadas devem acontecer de forma isolada ao longo do dia, com intensidade de fraca a moderada.

Segundo a Apac, o sistema meteorológico que está atuando nas regiões é o Zona de Convergência Intertropical.

Confira a previsão do tempo para esta sexta-feira (29):

Região Metropolitana

Nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva em toda a região ao longo do dia com intensidade moderada. A temperatura máxima esperada é de 33 ºC, já a mínima é de 24 ºC.

Mata Sul

Nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva em toda a região ao longo do dia com intensidade moderada. A temperatura máxima prevista é de 32 ºC, já a mínima é de 23 ºC.

Mata Norte

Nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva em toda a região ao longo do dia com intensidade moderada. A temperatura máxima prevista é de 32 ºC, já a mínima é de 23 ºC.

Agreste

Parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia com intensidade fraca a moderada. A temperatura máxima esperada é de 32 ºC, já a mínima é de 21 ºC.

Sertão

Parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia com intensidade moderada. A temperatura máxima prevista é de 33 ºC, já a mínima é de 20 ºC.

