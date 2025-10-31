A- A+

Sustentabilidade Sexta Sustentável: Neoenergia Pernambuco promove pontos de coleta do Projeto Vale Luz na RMR Projeto tem o objetivo de receber materiais recicláveis em troca de descontos imediatos na conta de energia elétrica

Para encerrar o mês de outubro com foco na sustentabilidade, a Neoenergia Pernambuco abrirá 20 pontos de coleta do Projeto Vale Luz em toda a Região Metropolitana do Recife nesta sexta-feira (31).

O projeto tem o objetivo de receber materiais recicláveis em troca de descontos imediatos na conta de energia elétrica.

A ação ainda tem como meta arrecadar um dos maiores volumes de recicláveis em um único dia, para ampliar o número de clientes beneficiados.

São aceitos materiais como papel, papelão, plásticos, metais, vidro, óleo vegetal usado, eletroeletrônicos e baterias automotivas. Todo o desconto gerado na entrega é calculado na hora e será creditado na próxima fatura, ou, em alguns casos, na seguinte, dependendo do ciclo de leitura.

Além dos pontos itinerantes, o Vale Luz conta com postos fixos de coleta distribuídos em shoppings, lojas parceiras e espaços públicos de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e Limoeiro, para facilitar o acesso da população.





Projeto

O Vale Luz integra o Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, regulado pela Aneel, e vem transformando a relação dos consumidores com o consumo de energia e o descarte de resíduos.

Para participar, o cliente deve apresentar o código de cliente (localizado ao lado do QR Code da conta de energia) e entregar os resíduos separados, limpos e secos.

“O Projeto Vale Luz tem permitido que muitas famílias reduzam significativamente seus gastos com energia, chegando até a zerar a cobrança mensal. Além do benefício econômico, a iniciativa contribui para a descarbonização da economia e a redução dos impactos ambientais causados pelo descarte inadequado de resíduos”, destaca Artur Costa, supervisor de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco.

Serviço

Sexta Sustentável do Vale Luz



Locais de coleta itinerantes:

Curado II: Avenida Dolores Duran, s/n, Praça da Bíblia, Jaboatão dos Guararapes – 9h30 às 14h

Curado IV: Avenida Um, 440, Paróquia Nossa Senhora das Graças, Jaboatão dos Guararapes – 9h30 às 14h

Janga: Rua Brejo da Madre de Deus, 180, Conjunto Praia do Janga, Paulista – 9h30 às 14h

Jardim Maranguape: Rua Cento e Cinco, s/n, Centro Comunitário de Jardim Maranguape, Paulista – 9h30 às 14h

San Martin: Rua Apulcro de Assunção, 840, em frente à Creche Futuro do Amanhã, Recife – 9h30 às 14h

Cidade Tabajara: Avenida Tabajara, s/n, antigo terminal de ônibus, Olinda – 13h30 às 15h30

Pontos fixos (funcionamento conforme horário dos locais):

Casa Zero (Recife Antigo)

Ferreira Costa (Imbiribeira e Tamarineira)

Shoppings Boa Vista, Recife, RioMar, Patteo, Guararapes e Camará

Posto Arrecife, Jaqueira, Madalena, Várzea e Limoeiro



