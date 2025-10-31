Sex, 31 de Outubro

Sustentabilidade

Sexta Sustentável: Neoenergia Pernambuco promove pontos de coleta do Projeto Vale Luz na RMR

Projeto tem o objetivo de receber materiais recicláveis em troca de descontos imediatos na conta de energia elétrica

Vale Luz conta com postos fixos de coleta distribuídos em shoppings, lojas parceiras e espaços públicos de Recife e da RMR Vale Luz conta com postos fixos de coleta distribuídos em shoppings, lojas parceiras e espaços públicos de Recife e da RMR - Foto: Divulgação

Para encerrar o mês de outubro com foco na sustentabilidade, a Neoenergia Pernambuco abrirá 20 pontos de coleta do Projeto Vale Luz em toda a Região Metropolitana do Recife nesta sexta-feira (31).

O projeto tem o objetivo de receber materiais recicláveis em troca de descontos imediatos na conta de energia elétrica.

A ação ainda tem como meta arrecadar um dos maiores volumes de recicláveis em um único dia, para ampliar o número de clientes beneficiados.

São aceitos materiais como papel, papelão, plásticos, metais, vidro, óleo vegetal usado, eletroeletrônicos e baterias automotivas. Todo o desconto gerado na entrega é calculado na hora e será creditado na próxima fatura, ou, em alguns casos, na seguinte, dependendo do ciclo de leitura.

Além dos pontos itinerantes, o Vale Luz conta com postos fixos de coleta distribuídos em shoppings, lojas parceiras e espaços públicos de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e Limoeiro, para facilitar o acesso da população.

 

Projeto
O Vale Luz integra o Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, regulado pela Aneel, e vem transformando a relação dos consumidores com o consumo de energia e o descarte de resíduos. 

Para participar, o cliente deve apresentar o código de cliente (localizado ao lado do QR Code da conta de energia) e entregar os resíduos separados, limpos e secos.

“O Projeto Vale Luz tem permitido que muitas famílias reduzam significativamente seus gastos com energia, chegando até a zerar a cobrança mensal. Além do benefício econômico, a iniciativa contribui para a descarbonização da economia e a redução dos impactos ambientais causados pelo descarte inadequado de resíduos”, destaca Artur Costa, supervisor de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco.

Serviço
Sexta Sustentável do Vale Luz

Locais de coleta itinerantes:

Pontos fixos (funcionamento conforme horário dos locais):

