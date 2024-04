Shake, meditação e treinos: homem de 61 anos passou na frente de Bryan Johnson como "biohacker"

A- A+

A humanidade, com suas fases da vida bem demarcadas, sempre tentou lutar contra a passagem do tempo. Atualmente, um grupo de pessoas, que não sofrem da mesma condição da obra "O curioso caso de Benjamin Button", conseguiram rejuvenescer o próprio corpo. Um deles é Dave Pascoe, de 61 anos, que afirma ter chegado à idade biológica de 38 anos, passando na frente de Bryan Johnson na lista nomeada "Olimpíadas do rejuvenescimento".

"As Olimpíadas de Rejuvenescimento fazem parceria com a TruDiagnostic como um recurso independente e confiável para análise e verificação de dados de metilação", afirma o site oficial onde são reunidos dados de pessoas autoproclamadas "biohackers" (ou "trapaceadores biológicos", em tradução livre, do inglês) após exame genético.

Agora no quinto lugar de uma das tabelas das Olimpíadas, a posição de Dave é seguida por Bryan, que cogitou fazer transfusões de sangue com seu filho de 17 anos para tentar voltar aos 18. Porém, para alcançar tal marca, o morador de Michigan, nos Estados Unidos, precisa desembolsar anualmente cerca de R$ 157 mil reais por ano.

"Eu vi claramente então que a maior parte do que as pessoas assumem ser o resultado inevitável e inevitável do envelhecimento (ganho de peso, baixa energia, dores, perda de força e capacidade, pele flácida e enrugada, declínio cognitivo, fragilidade, doenças, etc.) eram praticamente evitáveis, ou pelo menos poderiam ser adiadas por mais algumas décadas", escreveu Pascoe em seu blog, no qual detalha seu dia a dia.

Rotina rejuvenescedora

Sua rotina começa assim que acorda. O engenheiro de segurança de rede aposentado come uma banana verde e então, passa oito minutos sentado em um cobertor eletromagnético, que segundo ele, serve para estimular seu fluxo sanguíneo. Então, faz alongamentos por 15 minutos, seguidos de saltos em seu minitrampolim por 5.

A exposição ao sol também é parte importante das atividades, podendo ser realizada por uma caminhada ou corrida. Ao voltar, escova os dentes e toma os 82 suplementos matinais acompanhados de um chá caseiro de limão (mas, no total, ele consome 158 comprimidos por dia).

Por último, visando relaxar o corpo, segue para a sua sauna infravermelha e depois segue para um período de meditação, que pode chegar a 45 minutos. A primeira refeição do dia do aposentado é um shake feito com uma banana verde e uma tigela de nozes e chia.

De acordo com o sexagenário, sua alimentação é baseada em uma dieta onívora, a qual permite alimentos tanto de origem vegetal quanto animal. Ainda que não pule treinamentos, Pascoe afirma não se cobrar por isso.

"A vida às vezes atrapalha. Por exemplo, durante quase todo o mês de dezembro, não consegui fazer nenhum treino", responde no blog a uma das perguntas enviadas a ele.

O que os 'biohackers' buscam?

Como "biohackers", ou "trapaceadores biológicos", eles buscam retardar o envelhecimento mudando radicalmente seu estilo de vida. A trapaça vem desse processo de diminuir a idade biológica, medida pela capacidade das células e órgãos de uma pessoa exercer suas funções.

