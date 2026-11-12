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Internacional Sheinbaum busca ampliar negócios com a China e atrair investidores para o México em fórum da Apec A presidente de esquerda antecipou que membros dos gabinetes ministeriais dos dois países participarão de sua reunião bilateral com o presidente chinês, Xi Jinping

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse, nesta quinta-feira (12), que buscará colaborar com a China em temas de saúde, meio ambiente, tecnologia e energia, além de atrair investidores para o país durante sua participação na cúpula regional da Apec.

A presença da presidente e de vários de seus ministros no fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, que reúne 21 economias da região, chama a atenção porque ela costuma ser muito seletiva ao participar de compromissos fora do México.

Sheinbaum e sua comitiva estarão de 17 a 19 de novembro na cidade chinesa de Shenzhen, onde será realizada a cúpula, que terá o México como anfitrião em 2028.

A presidente de esquerda antecipou que membros dos gabinetes ministeriais dos dois países participarão de sua reunião bilateral com o presidente chinês, Xi Jinping.

"Estamos interessados em colaborar em diferentes temas", disse Sheinbaum durante sua entrevista coletiva diária, entre eles a adoção, no México, do modelo de "hospitais inteligentes que existem na China".

Ela detalhou que também serão abordadas questões ambientais, como economia circular e transformação de resíduos, desenvolvimento científico e tecnológico e fontes renováveis de energia.

Destacou que o México tem um plano "muito ambicioso" de instalar painéis fotovoltaicos em usinas de energia solar, os quais "não são fabricados em nenhum outro lugar do mundo" pelos preços oferecidos na China.

"Nosso interesse é ver como eles podem ou como podemos nos integrar de uma maneira muito mais bilateral no desenvolvimento das fontes renováveis de energia no México", acrescentou a presidente.

Sheinbaum esclareceu, no entanto, que o México não tem um acordo de livre-comércio com a China "nem estamos caminhando nessa direção".

O México impôs no ano passado tarifas às importações chinesas, medida que analistas viram como um alinhamento com seu principal parceiro comercial, os Estados Unidos.

O presidente Donald Trump acusou o México de servir de porta de entrada de produtos chineses em seu país. O déficit comercial mexicano com a China é de 123 bilhões de dólares (R$ 690,6 bilhões).

Sheinbaum será a única chefe de Estado, além do presidente chinês, a discursar para os empresários que integram o Conselho de negócios da Apec, aos quais apresentará o Plano México, principal projeto de seu governo para impulsionar investimentos.

"Ali vamos falar do Plano México, do que fizemos (...), de seu significado e de como podem participar com investimentos em nosso país", afirmou a presidente.

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