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DIPLOMACIA Sheinbaum consolida aliança com EUA para combater narcotráfico O exemplo mais recente da colaboração foi a detenção do traficante Fausto Isidro Meza, conhecido como "Chapo Isidro" e um dos 10 homens mais procurados pelo FBI

A captura de chefões do tráfico de drogas no México, com o auxílio da inteligência dos Estados Unidos, reflete uma cooperação mais estreita com Washington durante o governo da esquerdista Claudia Sheinbaum, que se encontra sob pressão de Donald Trump para apresentar resultados na guerra contra as drogas.

O exemplo mais recente da colaboração foi a detenção do traficante Fausto Isidro Meza, conhecido como "Chapo Isidro" e um dos 10 homens mais procurados pelo FBI, em uma operação impressionante que contou com o uso de helicópteros equipados com armamento.

Com isso, Sheinbaum se afasta da política de "Abraços, não tiros" adotada por seu antecessor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), em relação aos narcotraficantes, a qual, durante o mandato de Obrador, evitou confrontos diretos com os cartéis.

Ao contrário de Sheinbaum, López Obrador também evitava reconhecer a cooperação com os Estados Unidos nas operações realizadas durante sua gestão.

Os mexicanos "têm sido mais cooperativos, muito mais cooperativos do que a administração anterior", afirmou ao Congresso, em junho, o secretário de Segurança Nacional dos EUA, Markwayne Mullin.

No entanto, Sheinbaum impõe condições: a inteligência americana é bem-vinda, mas não agentes estrangeiros em território mexicano, algo que o próprio Trump, nunca satisfeito com os resultados, chegou a propor.

Seu secretário de Estado, Marco Rubio, disse em setembro: "Os mexicanos foram mais longe do que nunca na perseguição a esses grupos, mas ainda não é, nem de longe, o suficiente".

Trump ameaça atacar os cartéis de drogas caso o próprio governo mexicano não o faça.

E os "narcopolíticos"?

A colaboração, no entanto, é "contraditória", avaliou Raúl Benítez Manaut, especialista em segurança nacional.

"O México coopera muito para capturar, prender e investigar narcotraficantes (...), mas não os narcopolíticos", explicou à AFP.

Em abril, Washington apontou que o então governador de Sinaloa, Rubén Rocha, tinha vínculos com o tráfico de drogas. Rocha, filiado ao partido Morena, o mesmo da presidente e de AMLO, deixou o cargo, mas não foi processado; Sheinbaum insiste que não há provas para prendê-lo.

Mais de 100 funcionários públicos foram detidos no âmbito da Operação Enxame (Operación Enjambre), lançada pelo governo de Sheinbaum contra políticos ligados a grupos criminosos; trata-se, contudo, de agentes de nível municipal.

O próprio secretário de Segurança de Sheinbaum, Omar García Harfuch, afirma que os cartéis conseguiram atuar "com impunidade porque houve autoridades que se deixaram corromper".

Estilo Hollywood

A operação para capturar "El Chapo" Isidro, em 21 de novembro, foi digna de Hollywood.

Um vídeo do Exército mostra soldados entrando, à noite, na casa do chefão, portando armas longas, capacetes e escudos blindados. Pouco depois, ele aparece algemado em uma poltrona.

A captura desencadeou bloqueios com veículos incendiados e tiroteios em Sinaloa, onde ele atuava. Em determinado momento, o Exército revidou a partir de um helicóptero, e o rastro luminoso dos disparos podia ser visto à distância.

Quatro militares e 16 supostos criminosos morreram naquela noite.

O México pediu a Washington que ajudasse "para poder obter mais inteligência", explicou Sheinbaum em entrevista coletiva. O país autorizou o acesso de drones ao seu território para localizar o chefão e atacar.

"A única maneira de investigar, perseguir e levar à justiça a criminalidade transnacional é por meio da cooperação internacional", disse à AFP Ernesto López Portillo, professor da Universidade Iberoamericana.

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