méxico

Sheinbaum convida papa Leão XIV a visitar o México

A ligação ocorreu durante as celebrações do Dia de Nossa Senhora de Guadalupe, uma data importante para os fiéis católicos no México

Claudia Sheinbaum, presidente do México Claudia Sheinbaum, presidente do México  - Foto: David Jaramillo/AFP

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse, nesta sexta-feira (12), que conversou por telefone com o papa Leão XIV e o convidou a visitar seu país.

A ligação ocorreu durante as celebrações do Dia de Nossa Senhora de Guadalupe, uma data importante para os fiéis católicos no México, em que milhões de pessoas visitam a Basílica de Guadalupe na capital mexicana.

“Nesta data tão especial para o povo do México, conversei por telefone com Sua Santidade, o papa Leão XIV, para convidá-lo a visitar nosso país”, postou Sheinbaum na rede social X.

“Ele envia bênçãos e cumprimentos a todos neste dia de Nossa Senhora de Guadalupe”, acrescentou.

No México, país de 126 milhões de habitantes, 78% da população se identifica como católica, segundo dados de 2020 do Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi).

A última vez que um papa visitou o México foi em 2016, quando Francisco esteve em cinco estados mexicanos. Antes, Bento XVI visitou o país em 2012 e João Paulo II fez cinco viagens para lá.

