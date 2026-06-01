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crítica Sheinbaum denuncia interferência dos EUA no México, mas inocenta Trump Presidente mexicana acusou "setores da extrema direita" nos Estados Unidos de liderarem uma "campanha" contra seu governo

Após a acusação contra um governador e uma operação da CIA no México, a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, denunciou nesta segunda-feira (1º) a interferência dos Estados Unidos na política de seu país, embora tenha inocentado Donald Trump.

Sheinbaum acusou "setores da extrema direita" nos Estados Unidos de liderarem uma "campanha" contra seu governo.

Trump afirmou que os cartéis de drogas controlam o México e alertou que agirá por conta própria se as autoridades mexicanas não cumprirem seu dever de combater esses grupos criminosos.

Este novo capítulo de tensão bilateral começou com a revelação de uma operação da CIA no país, na qual morreram dois agentes americanos cuja entrada no México não havia sido autorizada pelo governo federal, como exige a lei mexicana.

E a situação se agravou com a acusação, pelos Estados Unidos, do governador do violento estado de Sinaloa, acusado de manter vínculos com o cartel fundado por Joaquín "El Chapo" Guzmán, que cumpre pena de prisão perpétua nos Estados Unidos.

"Confesso que não acredito que o presidente Trump tenha liderado essa ofensiva em várias questões", disse Sheinbaum em sua coletiva de imprensa matinal habitual. "São setores da extrema direita nos Estados Unidos que querem impedir um bom relacionamento", acrescentou.

A presidente de esquerda se referiu aos dois casos em um comício no domingo pelos seus dois anos no poder.

"O México não é saco de pancadas de ninguém!", declarou Sheinbaum. "Eles estão usando nosso país para se posicionarem para as eleições de 2026? Ou pretendem influenciar as eleições de 2027 em nosso país?", questionou.

O México elegerá em 2027 deputados e governadores em mais da metade de seus 32 estados, incluindo Sinaloa.

Seu governador, Rubén Rocha, solicitou licença após a Procuradoria de Nova York pedir sua prisão e extradição. Sheinbaum insistiu que provas conclusivas sejam apresentadas antes que qualquer medida seja tomada.

Ela também afirmou que seu governo não protegerá nenhum político com vínculos com o crime organizado.

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