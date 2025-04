Sheinbaum descarta retomar relações com Equador e considera "duvidosa" vitória de Noboa

A- A+

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, descartou retomar as relações diplomáticas com o Equador durante a presidência do recém-reeleito Daniel Noboa, cuja vitória eleitoral considerou "muito duvidosa" nesta quarta-feira (16).

"As relações não vão ser retomadas e sua vitória foi muito duvidosa", afirmou a mandatária sobre Noboa, que venceu com uma diferença de 11 pontos sobre a candidata esquerdista Luísa González no domingo.

Sheinbaum expressou seu apoio a González e acusa Noboa de violar a soberania mexicana por ter ordenado, em abril de 2024, tomar de assalto a embaixada desse país em Quito, o que desencadeou a ruptura diplomática.

A governante destacou, em sua habitual coletiva de imprensa, alguns dos apontamentos dos observadores eleitorais da Organização dos Estados Americanos (OEA), que, no entanto, rejeitaram denúncias de fraude.

O rompimento entre México e Equador ocorreu depois que Noboa ordenou uma incursão policial na embaixada mexicana para capturar Jorge Glas, ex-vice-presidente de Correa, que estava asilado na representação diplomática.

A invasão da embaixada para prender Glas por um caso de peculato foi condenado por dezenas de países e rendeu a Quito um processo perante a Corte Internacional de Justiça.

