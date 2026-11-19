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cop31 Sheinbaum discutiu retomada das relações com Fujimori e se encontrará com Trump no G20 Este é o primeiro encontro presidencial entre o México e o Peru desde a crise diplomática que eclodiu em novembro de 2025

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, informou nesta quinta-feira (19) que tratou do recente restabelecimento das relações diplomáticas com sua homóloga peruana, Keiko Fujimori, e que se reunirá novamente com Donald Trump na cúpula do G20, em dezembro.

A presidente de esquerda reuniu-se com seus homólogos do Peru e dos Estados Unidos no âmbito da cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), realizada esta semana na cidade chinesa de Shenzhen.

Em uma coletiva de imprensa ao final de sua viagem, Sheinbaum confirmou que, na quarta-feira, teve um breve encontro com a conservadora Fujimori e com o líder chileno, o ultradireitista José Antonio Kast.

"Estivemos reunidos; tivemos uma conversa cordial, estabelecendo uma boa relação e promovendo a retomada das relações, particularmente com o Peru", afirmou.

Este é o primeiro encontro presidencial entre o México e o Peru desde a crise diplomática que eclodiu em novembro de 2025, após a decisão de Sheinbaum de conceder asilo à ex-chefe de gabinete peruana Betssy Chávez, condenada por conspiração.

Chávez é acusada de participar na tentativa de dissolução do Congresso em 2022 por parte do ex-presidente Pedro Castillo, que também foi condenado a mais de 10 anos de prisão, uma sentença que o governo mexicano considera ilegal.

As relações foram restabelecidas oficialmente em agosto, após a chegada de Fujimori ao poder.

"Ela também tem uma relação pessoal com o México (...) e está muito interessada em que realizemos essa cooperação", afirmou Sheinbaum nesta quinta-feira.

A presidente também comentou a reunião bilateral que teve na quarta-feira com Trump, no âmbito da Apec, em Shenzhen. Disse que houve um avanço "significativo" no que Washington chama de "barreiras não tarifárias".

"Praticamente tudo foi cumprido, além do nosso interesse na redução de tarifas sobre veículos, aço, alumínio e seus derivados", revelou.

Sem dar detalhes, Sheinbaum disse que a reunião com Trump concentrou-se no comércio, e que temas como segurança e migração estão sendo tratados em "outra mesa de trabalho".

Por fim, a mandatária afirmou que Trump confirmou um segundo encontro, à margem do G20, que será realizado em meados de dezembro na cidade americana de Doral, na Flórida.

"Combinamos nos reunir novamente em Mar-a-Lago (o complexo turístico de propriedade de Trump naquela região), na expectativa de, se possível, fechar um acordo entre os Estados Unidos e o México", declarou.

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