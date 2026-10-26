Sheinbaum diz que vitória de Lula é um 'ar fresco' para América Latina
Brasil e México são as principais economias da América Latina; líder mexicana indicou que prevê retomar projetos conjuntos
A presidente do México, Claudia Sheinbaum, informou que ligará nesta segunda-feira (26) para seu homólogo Luiz Inácio Lula da Silva para parabenizá-lo por sua reeleição, que descreveu como "uma lufada de ar fresco" para a região.
Ao iniciar sua coletiva diária, Sheinbaum disse "estamos felizes" enquanto fazia com a mão esquerda a letra L.
Lula alcançou seu quarto mandato em uma virada contra todos os prognósticos no segundo turno de domingo.
Ele recebeu 51,7% dos votos contra 48,2% do direitista Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente condenado Jair Bolsonaro.
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"Estamos felizes, muito contentes com a vitória de Lula no Brasil", insistiu.
"Muitos, muitos parabéns ao presidente Lula, ao povo do Brasil, é uma lufada de ar fresco para a América Latina e o Caribe".
Sheinbaum já havia parabenizado Lula pelo X no domingo, pouco depois do anúncio dos resultados.
"É o triunfo de um presidente de um movimento popular, um governo que representa seu povo, a derrota de um movimento de direita", continuou Sheinbaum.
"Um trabalho muito importante que o povo do Brasil fez com seu presidente para reverter o resultado do primeiro turno", no qual Lula saiu derrotado.
A ligação será às 15h00 no Brasil.
Ela indicou que prevê retomar projetos conjuntos entre as principais economias da América Latina, como a relação entre as estatais petrolíferas Pemex e Petrobras, e uma possível visita ao país sul-americano.
"É um governo afim", acrescentou a mandatária, que, no entanto, esclareceu que o México mantém boas relações com todos os governos do mundo.