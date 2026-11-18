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Internacional Sheinbaum diz ter tido reunião "muito boa" com Trump à margem da Apec "Tivemos uma reunião muito boa com o presidente americano e sua equipe. Continuamos avançando na agenda comum", afirmou a presidente do México na rede social X

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta quarta-feira (18) que teve uma reunião "muito boa" com seu homólogo americano, Donald Trump, à margem da cúpula da Apec, na cidade chinesa de Shenzhen.

"Tivemos uma reunião muito boa com o presidente Donald Trump e sua equipe. Continuamos avançando na agenda comum", afirmou a presidente de esquerda na rede social X.

Sostuvimos una muy buena reunión con el presidente Donald Trump y su equipo. Seguimos avanzando en la agenda común. https://t.co/sWwr1stoNV — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 18, 2026

Durante uma participação por videoconferência, direto da China, na coletiva de imprensa diária de seu governo, realizada na Cidade do México, Sheinbaum se mostrou satisfeita com o encontro com Trump, que durou cerca de 20 minutos e foi centrado no T-MEC, o acordo comercial que os dois países compartilham com o Canadá.

"Podemos dizer que estamos bem avançados. Foi uma reunião muito boa, muito agradável. O presidente Trump estava de muito bom humor", comentou.

A presidente afirmou que os dois concordaram em se reunir novamente durante a cúpula do G20, que será realizada em dezembro nos Estados Unidos, no complexo Doral, de Trump.

Sheinbaum também publicou uma foto que a mostra sentada, conversando com Trump e vários integrantes de seu governo, com bandeiras dos dois países ao fundo.

Também participaram do encontro o secretário de Economia mexicano, Marcelo Ebrard, e o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer.

Antes da reunião, Sheinbaum se mostrou disposta a discutir as caravanas de migrantes que atravessam seu país rumo aos Estados Unidos, "se for do interesse do presidente".

Trump ameaçou nos últimos dias impor novas tarifas ao México caso o país não impeça as caravanas de migrantes, após a derrota republicana nas eleições de meio de mandato americanas.

Sheinbaum afirmou na sexta-feira passada que não havia nenhuma caravana de migrantes em território mexicano, mas veículos da imprensa local haviam noticiado que um grupo de centro-americanos atravessava o sul do país.

A agenda de Sheinbaum na cúpula do fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) também incluiu uma reunião com o presidente chinês, Xi Jinping, e o primeiro-ministro canadense, Mark Carney.

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